'Liverpool en Chelsea houden Feyenoorder die al na half jaar kan vertrekken in de gaten'

Het heeft er alle schijn van dat Anis Hadj Moussa niet heel lang de kleuren van Feyenoord dient. Volgens het Franse Foot Mercato geniet de Algerijn concrete belangstelling van OSC Lille, terwijl ook Chelsea en Liverpool fan zijn van de speler.

Aan het begin van 2024 speelde Hadj Moussa met Patro Eisden op het tweede niveau van België. Hoe anders ziet de wereld er nu voor hem uit: scoren tegen Manchester City in de Champions League, meedoen in de top van de Eredivisie en gelinkt worden aan internationale grootmachten als Chelsea en Liverpool.

Het is een andere club die voorlopig de race om de handtekening van Hadj Moussa leidt. Volgens transferjournalist Santi Aouna van Foot Mercato is Lille namelijk met Feyenoord in gesprek over een deal met betrekking tot de creatieve buitenspeler.

Hadj Moussa zou een transfer naar de Ligue 1 zelf wel zien zitten. De onderhandelende clubs zijn er voorlopig nog niet uit en het is maar de vraag of dat überhaupt gaat gebeuren.

Feyenoord kent een moeilijk seizoen en is er zodoende bij gebaat geen afscheid te nemen van een van zijn basisspelers, een status die Hadj Moussa inmiddels degelijk geniet in Rotterdam-Zuid. Bovendien schreef transfergoeroe Fabrizio Romano eerder deze maand dat de Stadionclub niet van plan is deze maand afscheid te nemen van belangrijke spelers.

Naast Lille zouden ook Chelsea en Liverpool de verrichtingen van Hadj Moussa in de gaten houden. Aouna schrijft dat beide clubs 'zijn profiel waarderen', maar rept niet over concrete interesse van de Engelse topteams.

Hadj Moussa staat sinds afgelopen zomer onder contract bij Feyenoord, dat 3,5 miljoen euro overmaakte naar Patro Eisden om de stilist aan te trekken. Hij tekende destijds tot de zomer van 2029.