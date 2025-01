'Liverpool en Arne Slot willen ervandoor gaan met sterkhouder van absolute Europese grootmacht'

Arne Slot moet bij Liverpool na de zomer mogelijk verder zonder Trent Alexander-Arnold. De wereldrechtsback loopt uit zijn contract en lijkt momenteel dichter bij een dienstverband bij Real Madrid dan een hernieuwde overeenkomst met de club van Arne Slot. Een eveneens binnenkort transfervrije topspeler volgt Alexander-Arnold mogelijk op.

De polyvalente rechterwingback, bekend van zijn uitstekende trap en minder uitblinkende verdedigende kwaliteiten, flirt al tijden met een overstap naar de Spaanse hoofdstad. Een akkoord met Real Madrid ligt er niet, maar de onderhandelingen met Liverpool stevenen naar verluidt evenmin af op een einde.

Zodoende worden the Reds gedwongen rekening te houden met een vertrek van de jongen van de club en kijken zij verder dan de neus lang is. Een mogelijke vervanger is gespot in Duitsland.

Bij Bayern München beschikt ook Joshua Kimmich namelijk over een aflopende verbintenis. De middenvelder, die net zo goed als rechtsachter uit de voeten kan, is al geruime tijd hoofdonderwerp in een heuse transfersaga.

Naar verluidt verlengt Bayern maar wat graag het contract van Kimmich, maar de routinier zelf houdt de opties vooralsnog open. Op X verzekert Christian Falk, journalist van BILD, dat Kimmich een optie is voor Liverpool.

"Het is waar dat Liverpool naar Joshua Kimmich kijkt. Desalniettemin wordt Manchester City gezien als Bayerns grootste rivaal in de strijd om de handtekening van Kimmich", schrijft Falk.

Mocht Kimmich zich daadwerkelijk bij de selectie van Slot voegen, komt hij ook in aanmerking voor een plekje op het middenveld. Voor die linie is naar verluidt ook Martín Zubimendi (Real Sociedad) in beeld op Anfield.