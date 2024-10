Liverpool boekt mede dankzij Cody Gakpo nipte zege en gaat interlandperiode in als koploper Premier League

Liverpool gaat de interlandperiode in als koploper van de Premier League. De ploeg van Arne Slot was zaterdagmiddag in Londen met 0-1 te sterk voor Crystal Palace, door een vroege goal van Diogo Jota op aangeven van Cody Gakpo. Daardoor heeft Liverpool nu vier punten meer dan naaste belagers Manchester City en Arsenal, die later op zaterdag nog in actie komen. Crystal Palace blijft voorlopig achttiende. Tegenvaller voor the Reds was het geblesseerd uitvallen van keeper Alisson Becker.

Bij Liverpool had Slot een basisplaats ingeruimd voor alle drie de Nederlanders. Virgil van Dijk en Ryan Gravenberch waren dit seizoen al gewend om te mogen starten, nu kreeg ook Gakpo het vertrouwen van de manager. Hij vormde het aanvalstrio met Jota en Mohamed Salah.

Crystal Palace schoot uit de startblokken en scoorde al na twintig (!) seconden, maar het doelpunt van Eddie Nketiah werd afgekeurd wegens buitenspel. Acht minuten later viel aan de andere kant van het veld wél een geldige goal.

Kostas Tsimikas zag een slimme loopactie van Gakpo en stelde de Nederlander in staat de bal voor te geven. Jota kwam vervolgens slim voor zijn tegenstander en kon op aangeven van de Nederlander de 0-1 binnenlopen.

Vervolgens bleef het spelbeeld lange tijd hetzelfde. Crystal Palace liet zich ver terugzakken op eigen helft, terwijl Liverpool een doorbraak probeerde te forceren. Dat lukte echter bar weinig: Trent Alexander-Arnold kwam wel dicht bij een doelpunt met een fraai afstandsschot, maar Dean Henderson kon redding brengen.

Na de rust was Liverpool enkele keren dicht bij de tweede treffer. Zo schoot Salah de bal na een mooie pass van Van Dijk recht op Henderson af en kopte Jota al vallend naast na een vrije trap van Alexander-Arnold.

Naarmate het einde van de wedstrijd dichterbij kwam, werd ook Crystal Palace nog enkele keren dreigend. Bijvoorbeeld met afstandsschoten van Eberechi Eze en Will Hughes, maar zij wisten niet te scoren. Een kwartier voor tijd moest Alisson de wedstrijd geblesseerd de strijd staken: na een lange bal greep hij naar zijn hamstring. Zijn vervanger, debutant Vítězslav Jaros, hield Liverpool met een aantal prima reddingen ook in de slotfase overeind.