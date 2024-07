Live meepraten in de Conference League: Go Ahead Eagles - SK Brann

Om 18.30 uur trapt Go Ahead Eagles af voor de eerste Europese wedstrijd sinds 2015. De manschappen van Paul Simonis nemen het op tegen SK Brann, de nummer twee van het afgelopen seizoen in Noorwegen. Praat hier mee over hoe Go Ahead en zijn nieuwe trainer het ervan afbrengen. De wedstrijd is gratis te zien via Ziggo Sport, online ook voor niet-abonnees.

Opstelling Go Ahead Eagles: De Lange; Deijl, Amofa, Kramer, James; Linthorst, Tengstedt, Llansana; Adekanye, V. Edvardsen, Breum.

Opstelling SK Brann: Dyngeland; Crone, Knudsen, Kristiansen, Soltvedt; Kornvig, Pedersen, Kartum S; Castro, Heggebo, Warming.

