Lionel Messi scoort schitterend uit vrije trap, redt Inter Miami en noteert record

Inter Miami heeft in een spectaculaire ontmoeting met 3-3 gelijkgespeeld tegen Philadelphia Union. De bezoekers uit Florida stonden kort voor het einde nog met 3-1 achter, maar een door Lionel Messi geïnspireerde comeback bezorgde zijn team alsnog een punt.

De start van Inter Miami was tegenvallend, want Quinn Sullivan brak al na zeven minuten spelen de ban voor Philadelphia Union: 1-0. Tai Baribo was er kort voor het rustsignaal als de kippen bij om de voorsprong van de thuisspelende ploeg te verdubbelen.

Inter Miami halveerde de achterstand in Philadelphia na een uur spelen: Tadeo Allende zag een kopbal in het doel verdwijnen, waarmee de hoop op een goed resultaat terugkeerde. Messi en consorten konden ruim een kwartier voor tijd niet voorkomen dat Baribo na een vlotte counter de 3-1 liet noteren.

Een nieuwe nederlaag lonkte voor Inter Miami in de MLS. Totdat Messi opstond in de 87ste minuut en een vrije trap op fraaie wijze tot doelpunt promoveerde. Het is het achttiende seizoen op rij dat de 37-jarige virtuoos minstens één keer scoort uit een vrije trap, een record. Hij bezet nu plek drie in het klassement aller tijden, waar Juninho Pernambucano (77) koploper is. Messi nadert Péle, die 70 keer raak schoot.

De Argentijnse spelmaker tekende in de vijfde minuut van blessuretijd voor de assist op Telasco Segovia, die van net buiten de zestien uithaalde en de bal tot zijn vreugde in het doel zag verdwijnen.

Uiteindelijk toch nog een punt voor Inter Miami, dat de zesde plaats bezet in de Eastern Conference van de MLS. Donderdag volgt de thuiswedstrijd tegen hekkensluiter CF Montréal. De ploeg uit Canada boekte pas één zege in vijftien optredens.