Lionel Messi: 'Of ik naar het WK 2026 ga? Ik moet eerlijk tegen mezelf zijn...'

Lionel Messi heeft meer duidelijkheid gegeven over zijn plannen met het WK 2026. De Argentijnse superster laat in gesprek met het Argentijnse kanaal Simplemente Fútbol weten onder welke voorwaarden hij nog een laatste mondiaal eindtoernooi gaat spelen. “Ik wil eerlijk zijn tegen mezelf”, zegt de aanvaller.

Onlangs werd bekend dat Messi op het punt staat om zijn aflopende contract bij Inter Miami tot eind 2026 te verlengen. De 37-jarige aanvaller leek daarmee ook in te zetten op nog een laatste optreden tijdens het WK, en daar heeft hij nu meer duidelijkheid over gegeven.

“Of ik naar het WK 2026 ga? Het klopt dat het volgende WK er al bijna aankomt”, zo vertelt Messi over zijn plannen met de Argentijnse nationale ploeg. “Het duurt weliswaar nog ruim een jaar, maar de tijd vliegt. Dit jaar gaat belangrijk zijn voor mij.”

“Ik moet me goed voelen en veel wedstrijden kunnen spelen. Het voorseizoen was nu goed voor mij, want vorig jaar moest ik meteen de openingsduels missen. Ik had blessures en was niet honderd procent fit.”

“Dit jaar is alles anders en ik ben goed begonnen”, vervolgt Messi. “Het is wel een lang jaar, want de competitie duurt hier tot het einde van het kalenderjaar. Tussendoor hebben we geen zomerstop en bovendien spelen we nog het WK voor clubs, dus het zijn echt veel wedstrijden.”

“Ik ga het aankijken dit jaar. Tuurlijk ben ik aan het kijken of ik mee kan naar het WK 2026, maar dat wil ik niet als hard doel stellen. Ik bekijk het van dag tot dag.”

“Ik zal gaan kijken hoe mijn fysieke staat is tegen die tijd. Ik wil ook vooral eerlijk tegen mezelf zijn en goed aanvoelen of ik het wel zin heeft om mee te doen”, besluit Messi.