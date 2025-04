Lionel Messi neemt belangrijk besluit over toekomst bij Inter Miami

Lionel Messi en Inter Miami zijn dicht bij een akkoord gekomen over de verlenging van zijn aflopende verbintenis, zo meldt The Athletic vrijdag. De Argentijnse superster loopt aan het einde van dit kalenderjaar uit zijn contract en de 37-jarige aanvaller lijkt nog niet te gaan stoppen.

Volgens de berichtgeving van het betrouwbare medium bevinden de gesprekken zich al in een vergevorderd stadium. Naar verluidt moeten alleen de laatste plooien nog gladgestreken worden voordat hij zijn handtekening zet onder een verbintenis tot eind 2026.

De club is al langer zeker van de plannen om langer met Messi samen te werken, terwijl de Argentijn nu zelf ook bijna overtuigd lijkt van een langer verblijf in Miami. Hij moet het uithangbord van de MLS blijven, zo klinkt het.

Jorge Mas, miljardair en mede-eigenaar van de club, hoopt van harte dat er een definitief akkoord komt tussen Inter Miami en zijn sterspeler. “Binnen twee tot drie maanden hopen we dat alles rond is. Hopelijk gaan we Messi in 2026 in ons nieuwe stadion zien spelen.”

Het is een belangrijk project voor de club om Messi op het veld te hebben zodra het nieuwe Miami Freedom Park klaar is. Dat lijkt te gaan lukken. Dit is het laatste seizoen dat de club zijn wedstrijden in het Chase Stadium in Fort Lauderdale afwerkt.

Afgelopen woensdag was Messi nog tweemaal trefzeker in het duel met Los Angeles FC (3-2), waardoor er een plek in de halve finale van de Concacaf Champions Cup werd afgedwongen. Daarin is Vancouver Whitecaps de tegenstander.

Sinds zijn komst in 2023 noteerde Messi al 42 doelpunten in slechts 48 wedstrijden, terwijl hij bovendien 21 assists verzorgde. Komende zomer is hij met Inter Miami ook actief op het WK voor clubs.