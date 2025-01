Lionel Messi ontvangt van de scheidende Amerikaanse president Joe Biden de Presidential Medal of Freedom, de hoogste burgerlijke onderscheiding in de Verenigde Staten. Messi was daarvoor uitgenodigd in het Witte Huis, maar de Argentijn laat om onduidelijke redenen verstek gaan.

Het Witte Huis bevestigt het nieuws zaterdag in een persbericht. Daarin wordt aangegeven dat de 37-jarige Messi de beste speler is in de geschiedenis van het professionele voetbal.

Daarnaast steunt de aanvaller van Inter Miami FC via de Leo Messi Foundation wereldwijd stichtingen die zich richten op gezondheidszorg en onderwijs voor kinderen. Ook vervult Messi de rol van Goodwill Ambassador voor UNICEF.

De Presidential Medal of Freedom wordt uitgereikt aan individuen die een buitengewone bijdrage hebben geleverd aan de welvaart van de Verenigde Staten. Messi, samen met achttien andere personen, werd op 4 januari uitgenodigd bij president Joe Biden, die op 20 januari officieel het presidentschap overdraagt aan zijn opvolger, Donald Trump.

De onderscheiding wordt door Biden, die in januari zijn presidentsplek afstaat aan Donald Trump, uitgereikt aan negentien personen. Naast Messi staan ook U2-zanger Bono, de hoofdredacteur van Vogue, Anna Wintour, voormalig presidentskandidaat Hillary Clinton en zakenman en activist George Soros op de lijst.

Verder worden ook ex-basketballer Earvin ‘Magic’ Johnson, acteur Denzel Washington, chef-kok José Andrés en modeontwerper Ralph Lauren geëerd. Daarnaast ontvangen ook acteur Michael J. Fox, antropologe Jane Goodall en schrijver George Stevens Jr. de onderscheiding.

Messi niet aanwezig

Tijdens de ceremonie werd de naam van Messi niet genoemd. De stervoetballer heeft er om onduidelijke redenen voor gekozen om niet aanwezig te zijn. Messi had een afgevaardigde kunnen sturen om zijn medaille in ontvangst te nemen, maar heeft dat zelfs niet gedaan.