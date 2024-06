Lineker, Shearer en Rooney zijn eensgezind over de afgekeurde goal van Simons

Bij de BBC zijn presentator Gary Lineker en de analisten Alan Shearer en Wayne Rooney eensgezind over het afgekeurde doelpunt van Xavi Simons tegen Frankrijk (0-0). De Britten zijn van mening dat de goal van Nederland had moeten blijven staan.

Anthony Taylor besloot de goal van Simons, die vernietigend raak schoot uit een rebound, af te keuren wegens hinderlijk buitenspel van Denzel Dumfries. Dumfries zou doelman Mike Maignan hebben gehinderd.

Lineker verbaast zich daarover, maar laat het oordeel vooral aan de analisten. "De regel gaat over: voorkomt de ene speler dat de andere speler de bal kan spelen vanuit buitenspelpositie? De vraag is dus eigenlijk: voorkomt Dumfries hier dat Maignan kan duiken naar de bal?", stelt Lineker.

Shearer reageert daarop. "Nee. Frankrijk komt hier heel gelukkig weg. Bij de herhaling achter het doel zie je dat Maignan met twee benen ver uit elkaar staat op het moment dat de bal op hem af komt en dat Dumfries best wel ver bij hem vandaan staat."

Volgens Shearer had Maignan hoe dan ook nooit bij de bal gekund. "Op basis van hoe Maignan staat kun je zeggen dat hij nooit had kunnen duiken naar deze bal. Hij heeft helemaal geen last van Dumfries."

Rooney is het daar volledig mee eens. "Het had een doelpunt moeten zijn", aldus de oud-topspits.

"Het is ten eerste een Franse verdediger die zijn zicht op de bal blokkeert", zegt Rooney. "Vervolgens maakt de keeper een beweging naar de bal, maar dat is sowieso het beste dat hij had kunnen doen. Dit doelpunt had nooit afgekeurd mogen worden. Het is frustrerend om dit te zien."

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties