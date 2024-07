Lille legt concrete aanbieding op tafel voor Branco van den Boomen: Ajax verlangt miljoenenbedrag

Lille heeft zich met een concreet bod bij Ajax gemeld voor Branco van den Boomen, zo meldt Voetbal International. De twee partijen zijn nog niet tot een akkoord gekomen. Ajax verlangt zes miljoen euro voor de spelverdeler.

Een persoonlijk akkoord zal geen obstakel vormen, zo schrijft journalist Tim van Duijn in de wekelijkse voetbalmagazine. Ajax zou bereid zijn mee te werken aan een vertrek.

De 28-jarige middenvelder, die nog tot medio 2027 vastligt in de Johan Cruijff Arena, komt namelijk niet in de plannen voor van de nieuwe trainer, Francesco Farioli.

Ajax moet verkopen om nieuwe spelers binnen te halen. Met de verkoop van Van den Boomen worden mogelijk de benodigde financiën vrijgemaakt om een defensieve middenvelder aan te trekken.

In het kader van die positie werd veelvuldig de naam van Pablo Rosario genoemd. In hem ziet Farioli wél een geschikte basisklant. De controleur en geboren Amsterdammer zou moeten overkomen van OGC Nice.

Van den Boomen kwam vorig seizoen transfervrij over van Toulouse en kan nu dus weer terugkeren naar Frankrijk. De Veldhovenaar was in de hoofdstad eigenlijk nooit een onbetwiste basisspeler.

De middenvelder pendelde veelal tussen bank en basis en miste door een vervelende knieblessure bovendien een substantieel deel van het seizoen. Nu lijkt er aan het huwelijk een einde te komen.

Van den Boomen heeft zaterdag overigens nog wel een basisplek bij Ajax, dat het om 16:00 opneemt tegen Rangers. Samen met Kenneth Taylor en Jordan Henderson vormt hij de middelste linie van de Amsterdammers.