Lille haalde Mitchel Bakker na advies Kylian Mbappé: ‘Ik belde Kylian…’

Mitchel Bakker maakte deze zomer op huurbasis de overstap van Atalanta Bergamo naar Lille. De Nederlander kwam eerder al in Frankrijk in actie voor PSG en speelde daar samen met Kylian Mbappé. De Franse superster was betrokken bij de totstandkoming van de transfer van Bakker naar Lille.

Lille-voorzitter Olivier Létang vertelt over de rol van Mbappé. “We wisten dat Bakker veel kwaliteiten heeft”, vertelt de 52-jarige Fransman. “Ik belde Kylian en die vertelde me veel goede verhalen over zijn persoonlijkheid. Hij zei: ‘Iedereen in de kleedkamer houdt van hem.’ ‘Hij is echt grappig.'”

Bakker zelf ging ook op gesprek. “Hij stapte in zijn auto en reed vierenhalf uur om wat tijd samen door te brengen in Monaco Hij wilde het project begrijpen en weten waar hij aan begon”, verklaart de voorzitter van Lille.

Woensdagavond maakte de Nederlander indruk op een vreemde positie met een doelpunt in de Champions League tegen Sturm Graz (3-2 overwinning, red.) “Ik zie alle trainingen en denk daarover na. Over mogelijke aanpassingen die ik kan maken”, vertelt trainer Bruno Génésio, die Bakker opstelde als rechtsbuiten.

“Mitch heeft een goede techniek, maar ook een fantastische mentale kracht. Hij kent geen druk. We dachten dat hij het wel kon en testten het op de training. Het leek ons een interessante oplossing”, vervolgt de trainer.

“En hij had Thomas Meunier achter zich, die spreken dezelfde taal. Uiteindelijk ging het beter dan we ooit hadden kunnen verwachten.”