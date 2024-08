Licht aan het einde van de tunnel voor Joël Drommel? Geïnteresseerde club meldt zich bij PSV

Blackburn Rovers heeft zich afgelopen week bij PSV gemeld voor reservedoelman Joël Drommel, zo schrijft journalist Rik Elfrink namens het Eindhovens Dagblad. Naast de 27-jarige doelman uit Bussum is ook Jeffrey de Lange (Go Ahead Eagles) in beeld bij the Riversiders.

Mocht er een mooie club komen voor Drommel, dan mag hij vertrekken bij PSV. Dat liet Peter Bosz los tijdens het persmoment rondom de strijd om de Johan Cruijff Schaal. 'Het is geen probleem (dat hij wil vertrekken, red.). Ik snap dat. Dan moet er wel een club komen waar hij naartoe wil en die er met PSV uit komt. Het is geen issue’, klonk het.

Elfrink weet dat Blackburn Rovers deze week heeft aangeklopt bij PSV. “De club wilde hem een seizoen huren en zijn volledige salaris ook overnemen, maar PSV heeft daar volgens bronnen rond de club geen akkoord op gegeven en Blackburn Rovers claimt dat een antwoord ook niet binnen is gekomen.”

“De Eindhovenaren willen het liefst verkopen en lijken voor Drommel zeker nog een transfersom van zo’n twee miljoen euro te willen. Dat is in ieder geval het bedrag waarvoor hij nog op de balans staat”, weet Elfrink.

Naast Drommel staat ook De Lange in de belangstelling van Blackburn Rovers, zo meldde Voetbal International eerder al. De nummer negentien van het afgelopen Championship-seizoen lijkt dus te schaken op meerdere borden.

“Daarmee is de kans op een vertrek nog niet verkeken”, beweert Elfrink. “Maar als de club rondkomt met De Lange en Go Ahead Eagles gaat Drommel niet naar de Championship-club.”

PSV nam Drommel in de zomer van 2021 voor 3,5 miljoen euro over van FC Twente. In Eindhoven tekende de goalie uit Almere tot medio 2026. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op 2,5 miljoen euro.

Sinds zijn transfer naar het Philips Stadion keepte Drommel zestig officiële wedstrijden in het shirt van PSV. Achttien keer wist hij zijn doel schoon te houden, 65 keer moest hij een tegentreffer incasseren.

