Leverkusen herstelt zich na treffer Weghorst; 12e nederlaag op rij voor Union

Zaterdag, 4 november 2023

Bayer Leverkusen heeft uitstekende zaken gedaan in de Bundesliga. Die Werkself wonnen met 2-3 bij TSG Hoffenheim. Wout Weghorst zorgde voor de gelijkmakende 2-2, maar koopt daar door de heldenrol van Alejandro Grimaldo, goed voor twee treffers, niets voor. Tegelijkertijd ging RB Leipzig verrassend met 2-0 onderuit bij 1. FSV Mainz 05, terwijl Union Berlin voor de twaalfde achtereenvolgende keer verloor over alle competities.

TSG Hoffenheim - Bayer Leverkusen 2-3

Er leek in de rust niets aan de hand voor Leverkusen, waar Jeremie Frimpong als vanouds rechts op het middenveld stond. De ploeg van trainer Xabi Alonso pakte in de negende minuut de leiding via Florian Wirtz. De technicus was vorige week al verantwoordelijk voor een prachtige treffer en dat lukte hem zaterdag weer.

Hij ontdeed zich simpel van zijn directe tegenstander aan de zijlijn en passte op Victor Boniface. De Nigeriaan behield het overzicht en gaf perfect terug op Wirtz, die van dichtbij scoorde: 0-1. Op slag van rust werd het ook nog 0-2. Jonas Hofmann verraste door zijn hoekschop laag richting de zestien te plaatsen. Daar stond Grimaldo, die heerlijk uithaalde in de korte hoek: 0-2.

Toch zou het in het eerste kwartier na rust alweer gelijk staan. Allereerst ging Lukás Hrádecký gruwelijk de fout in door zomaar in te leveren bij Anton Stach, die zijn kans schoon zag en de bal over de Finse goalie in het doel werkte: 1-2. De aansluitingstreffer deed Hoffenheim zichtbaar goed. Amper twee minuten na de goal van Stach profiteerde Weghorst van dichtbij optimaal van een rebound nadat een schot van een teamgenoot snoeihard tegen de paal belandde: 2-2.

Nadat Weghorst de kans liet liggen op de 3-2, hij kopte over, kwam Leverkusen aan de andere kant weer op voorsprong. Weer was Grimaldo de gevierde man. Met een subtiel schot in de bovenhoek liet hij Hoffenheim-doelman Oliver Baumann kansloos: 2-3. Hoffenheim probeerde het vanzelfsprekend nog wel, maar de 3-3 zat er niet meer in.

1. FSV Mainz 05 - RB Leipzig 2-0

Leipzig, met Xavi Simons in de basis, kwam na twintig minuten dicht bij de openingstreffer. Christoph Baumgartner zag zijn schot echter nog net op tijd worden gekeerd door een verdediger. Ook Simons liet zich even daarna zien, maar zijn schot ging net over het doel. Ook vlak na rust kwam Simons in scoringspositie terecht. Het schot van de Oranje-international kon worden gekeerd door Robin Zentner.

Vlak nadat Dominik Kohr een uitgelezen kans voor de thuisploeg liet liggen, kwam Mainz alsnog op voorsprong. Jae-Sung Lee brak de ban door al vallend en via een stuit raak te koppen: 1-0. De treffer van Leandro Barreiro even later werd afgekeurd wegens buitenspel, maar scheidsrechter Bastian Dankert kwam tot de conclusie dat dat het vlagsignaal van zijn assistent-scheidsrechter onterecht was: 2-0.

1. Union Berlin - Eintracht Frankfurt 0-3

Union Berlin keek al na een kwartier tegen een vrij kansloze 0-2 achterstand aan. Omar Marmoush was daarvoor verantwoordelijk, daar de Egyptenaar beide treffers voor zijn rekening nam. Allereerst profiteerde hij optimaal van een afvallende bal, door vanaf randje zestien de korte hoek te vinden: 0-1. In de veertiende minuut kreeg Hugo Larsson te veel tijd en ruimte aan de rechterkant, waardoor de voorzet van de Zweed simpel kon worden binnengelopen door Marmoush: 0-2. Union, dat aantrad zonder de geblesseerde Danilho Doekhi, kon in het vervolg niets meer uitrichten. Tien minuten voor tijd tikte Nacho, op aangeven van Mario Götze, zelfs de 0-3 nog binnen.