‘Levensgroot probleem’ voor PSV: Olivier Boscagli heeft vertrekeis

Er lijkt geen weg meer terug voor Olivier Boscagli bij PSV, zo meldt Rik Elfrink namens het Eindhovens Dagblad. De 26-jarige verdediger wil de regerend landskampioen dolgraag verlaten voor Brighton & Hove Albion. Elfrink rept zelfs over een ‘vertrekeis’, in plaats van een ‘vertrekwens’.

Elfrink geeft maandagavond laat een update over de huidige situatie rondom Boscagli. “Het bericht dat Olivier Boscagli PSV wil verlaten, ligt bij veel huishoudens al in de kattenbak. Nieuw is dat er voor hem geen weg meer terug lijkt: Boscagli heeft de clubleiding inmiddels meerdere malen laten weten dat hij per se naar Brighton wil. Er is geen vertrekwens, maar een vertrekeis.”

De Monegask speelt al sinds de zomer van 2019 voor PSV en beschikt over een aflopend contract. “Boscagli won de afgelopen jaren alle Nederlandse prijzen met PSV en speelde in de Champions League. Voor hem is er in mei een hoofdstuk afgesloten. Hij wil naar de Premier League, omdat die competitie voor hem als hét vervolg voelt op een succesvolle periode bij PSV”, weet Elfrink.

“Voor Boscagli is het niet meer de vraag of hij de stap gaat maken, maar wanneer”, gaat de journalist verder. “Hij wil absoluut vertrekken in Eindhoven en heeft van de club te horen gekregen dat dat nu nog niet kan. PSV wil eerst werken aan het aantrekken van een vervanger.”

Elfrink verwacht niet dat Boscagli gaat muiten, maar weet wel dat de linkspoot van mening is dat het bod van 10 miljoen euro geaccepteerd moet worden. “Er is voor hem geen weg terug: linksom of rechtsom moet de transfer er komen.” Boscagli zou het onredelijk vinden als PSV hem de transfer niet gunt, zo luidt de berichtgeving.

De journalist spreekt van een ‘levensgroot probleem’ dat PSV moet managen. Indien de Eindhovenaren besluiten om Boscagli te verkopen, zal dat niet voor de hoofdprijs zijn. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op 27 miljoen euro, maar dat bedrag gaat PSV, vanwege zijn aflopende contract, niet vangen voor de mandekker.

PSV betaalde in 2019 slechts 2 miljoen euro om Boscagli over te nemen van OGC Nice. Sindsdien kwam de voormalig jeugdinternational van Frankrijk tot 162 officiële wedstrijden, waarin hij goed was voor 10 doelpunten en 8 assists. Met PSV won Boscagli de afgelopen jaren alle Nederlandse prijzen.