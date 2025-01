Ajax is de grote winnaar van het weekend in de Eredivisie, ziet ook Leonne Stentler. De oud-verdediger benoemt bij de Eredivisie-samenvattingen van NOS Studio Sport een opmerkelijke uitblinker aan Amsterdamse zijde. "Vorig seizoen nog vaak de schlemiel", aldus Stentler.

Ajax was zondag tegen sc Heerenveen heer en meester. De Amsterdammers wonnen dankzij doelpunten van Josip Sutalo en Chuba Akpom met 0-2. Opvallend was dat de ploeg van Francesco Farioli nauwelijks een kans weggaf aan Heerenveen.

Stentler is onder de indruk van de prestaties van Ajax dit seizoen. "Het is ontzettend knap. En dat had ík in ieder geval niet verwacht", aldus de oud-speelster van Ajax en ADO Den Haag.

Ajax heeft elf punten meer dan vorig seizoen in deze periode. "Voor dat verschil staat Sutalo misschien wel het meest symbool", stelt Stentler.

Sutalo kwam vorig seizoen voor minimaal 20,5 miljoen euro over van Dinamo Zagreb en kende een uiterst moeizaam eerste jaar in Amsterdam. "Hij was vorig jaar ongeveer iedere week de schlemiel, maar maakte ook tegen Heerenveen weer een hele goede indruk."

Sutalo onderscheidde zich niet alleen in defensief opzicht. "Hij is ook nog eens belangrijk bij de openingstreffer." Sutalo kopte een hoekschop van Anton Gaaei binnen.

Achterin gaf Sutalo samen met zijn verdedigingspartner Youri Baas nauwelijks een mogelijkheid weg. "Ajax houdt gewoon weer de nul. Een lucratief weekend dus voor Ajax", besluit Stentler.