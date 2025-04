Leo Beenhakker regelde verrassende stap voor Alex Pastoor: ‘Dan lijkt het me een goed plan’

In de rust van de Conference League-kwartfinale tussen Chelsea en Legia Warschau halen de analisten van Ziggo Sport herinneren op aan de op 82-jarige leeftijd overleden Leo Beenhakker. Alex Pastoor vertelt een anekdote over Don Leo.

De huidige assistent-bondscoach van Indonesië maakte in het seizoen 2008/09 kennis met Leo Beenhakker. Alex Pastoor was destijds trainer van Jong Feyenoord en assistent onder Gert-Jan Verbeek. Beenhakker was op dat moment al twee jaar bondscoach van Polen.

“Verbeek werd na een half jaar ontslagen bij Feyenoord,” blikt Pastoor terug. “Ik was zijn assistent en werkte daarnaast in de jeugdopleiding. Na het ontslag kwam Beenhakker langs bij Feyenoord. We raakten in gesprek en hebben in het half jaar daarna veel contact gehad.”

Een seizoen later leverde dat contact hem zelfs een baan op. “Beenhakker wilde de samenwerking met Excelsior nieuw leven inblazen en vroeg wat ik daarvan vond. Ik zei dat het af zou hangen van wie de nieuwe hoofdtrainer werd. Toen zei hij: ‘Ik zat te denken aan iemand uit Groet (de woonplaats van Pastoor, red.).’ Waarop ik zei: ‘Dan lijkt het me een goed plan.’”

Tafelgast Khalid Bouhlarouz wordt gevraagd hoe hij naar de trainer Beenhakker kijkt. “Hij was heel realistisch. Als iets goed was, dan was het ook goed. Maar als iets slecht was, dan vond hij het ook echt slecht”, geeft de voormalig verdediger aan.

“Hij was heel concreet. Zijn lichaamstaal en manier van communiceren vond ik heel aangenaam. Ik dacht altijd: wat moet het heerlijk zijn om onder jou te voetballen”, laat Bouhlarouz weten.