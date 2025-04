Leo Beenhakker polste Nederlander voor Real Madrid: 'Ik wil je hier hebben'

Wim Kieft maakte de donderdag overleden Leo Beenhakker van dichtbij mee bij Ajax en het Nederlands elftal. De voormalig aanvaller staat vrijdag in zijn column voor De Telegraaf dan ook uitgebreid stil bij de dood van de markante trainer uit Rotterdam.

Beenhakker haalde Kieft ooit bij de selectie van Oranje. ''Daar heb ik hem wel heel erg laten zakken. In de eerste wedstrijd van het WK-tweeluik tegen België kreeg ik na vier minuten een rode kaart'', verwijst de columnist naar zijn slaande beweging richting Franky Vercauteren in 1985, waardoor hij al na vier minuten moest vertrekken.

''’Klootzak' was het enige wat hij me toebeet. Belde hij een paar dagen later op en zei: ’Jongen, als we ons kwalificeren, neem ik je toch mee naar Mexico.’ Zo was Beenhakker, maar helaas schakelden de Belgen ons uit in De Kuip.'' Het Nederlands elftal won thuis weliswaar met 2-1, maar ging niet naar het WK van 1986 vanwege de 1-0 nederlaag op Belgische bodem.

Beenhakker kreeg een tweede kans bij Oranje op het WK in 1990. ''Hij voerde in Italië een kansloze missie. Wij wilden Johan Cruijff, maar toenmalig technisch directeur Rinus Michels spande Beenhakker voor zijn karretje. 'Laat me niet op mijn knieën naar Cruijff gaan'. Beenhakker hapte toe. We waren een verzameling verwende vedetten die z’n zin niet kreeg en daar werd Beenhakker de dupe van.''

''Toch kan hij terugkijken op een glansrijke periode met kampioenschappen bij Ajax, Feyenoord en Real Madrid'', aldus Kieft, die vervolgens met een onthulling over Beenhakker op de proppen komt.

''Ooit belde hij me om naar Real te komen. Eerder schakelden wij hem met PSV uit in de halve finale van de Europacup I. 'Ik wil je hier hebben, Kieft'. Het was winterstop en ik zat op een dood spoor bij Bordeaux met twee doelpunten in 28 wedstrijden. 'Laat ze maar naar Bordeaux bellen', zei ik.''

''Nooit heb ik er meer iets van gehoord. Wim Kieft bij Real Madrid kan ook niet'', zo besluit de immer relativerende Kieft.