Leipzig richt pijlen naast Bakayoko op voormalig Ajacied voor opvolging Olmo

RB Leipzig wedt op meerdere paarden bij hun zoektocht naar een vervanger voor Dani Olmo. De Duitsers, die hun middenvelder naar FC Barcelona zagen vertrekken, willen haast maken met de opvolging van de Spanjaard.

De belangrijkste kandidaat op het wensenlijstje is Rayan Cherki. De twintigjarige middenvelder heeft nog een eenjarig contract bij Olympique Lyon en kan relatief goedkoop worden ingelijfd, zo is de verwachting.

Ook de naam van Johan Bakayoko werd dinsdag genoemd. De PSV'er beschikt echter over een hoog prijskaartje en is daarom niet de belangrijkste gegadigde. Bakayoko moet naar verluidt 40-45 miljoen euro kosten.

De derde naam die nu genoemd wordt door de Duitse tak van Sky Sport is Francisco Conceição. De voormalig Ajacied moet net als Bakayoko echter veel kosten, gezien zijn tot 2029 lopende contract bij FC Porto.

Conceição wist bij Ajax nooit definitief door te breken en keerde al snel op huurbasis terug bij Porto, dat hem deze zomer voor ruim tien miljoen euro definitief terughaalde naar Portugal.

De flankspeler kwam in totaal tot 28 wedstrijden in de hoofdmacht van Ajax. Daarin wist de inmiddels vertrokken aanvaller één doelpunt te maken. De cijfers wat betreft Jong Ajax zijn een stuk overtuigender: vijf doelpunten in zeven optredens in de Keuken Kampioen Divisie.

Olmo is van origine een aanvallende middenvelder, maar opereerde bij Leipzig als flankspeler. Het is daarom dat de nummer vier van het afgelopen Bundesliga-seizoen op zoek is naar een nieuwe buitenspeler.