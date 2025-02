Leicester City gaat ook onderuit op bezoek bij West Ham United en lijdt vierde competitienederlaag op rij

Leicester City heeft donderdagavond voor de vierde keer op rij verloren in de Premier League. Dit keer ging de ploeg van Ruud van Nistelrooij onderuit op bezoek bij West Ham United: 2-0. The Foxes blijven daarom op de negentiende plaats staan. Het verschil met Wolverhampton Wanderers, dat de veilige zeventiende plek bezet, bedraagt nog altijd vijf punten.

Leicester kwam na ruim twintig minuten op achterstand. Tomas Soucek was de man van de goal aan de kant van de thuisploeg. Aaron Cresswell besloot het vijandelijke doel vanaf een meter of twintig onder vuur te nemen, maar zag dat Mohammed Kudus zijn schot nog een extra zetje gaf. Leicester-keeper Mads Hermansen kon die inzet nog keren, maar zag dat de rebound voor de voeten van Soucek viel: 1-0.

The Hammers kwamen op slag van rust op een 2-0 voorsprong. De bal kwam na een corner via de kluts bij Jarrod Bowen terecht, die vanuit een lastige hoek op doel schoot. Zijn schot werd onderweg nog aangeraakt door Jannik Vestergaard, waardoor Hermansen kansloos was: 2-0.

Die treffer ging de boeken in als eigen treffer van Vestergaard. De voorsprong bij rust was verdiend, daar West Ham domineerde in balbezit en ook de meeste kansen wist te creëren.

The Foxes kwamen in de tweede helft wel beter uit de kleedkamer en wisten verschillende kansen te creëren. Tot een treffer kwam de ploeg van Van Nistelrooij echter niet, waardoor een vierde opeenvolgende competitienederlaag niet kon worden voorkomen.

Leicester staat ook nog eens een loodzwaar programma te wachten. Chelsea (uit), Manchester United (thuis), Manchester City (uit) en Newcastle United (thuis) zijn de volgende tegenstanders.