Lege Galgenwaard geen probleem voor FC Utrecht, dat start met winst

FC Utrecht is het nieuwe seizoen in de Eredivisie zondag begonnen met een krappe 1-0 overwinning op PEC Zwolle. In de lege en zonovergoten Galgenwaard tekende Ole Romeny voor het enige doelpunt van het elftal van trainer Ron Jans.

De Galgenwaard bleef leeg vanwege de heftige rellen rondom het duel in de play-offs om Europees voetbal met Go Ahead Eagles afgelopen mei. Burgemeester Sharon Dijksma besloot daarop om Utrecht een wedstrijd zonder thuispubliek te laten spelen.

Utrecht had al snel het initiatief en zag dat worden beloond na twintig minuten spelen. Davy van den Berg speelde volkomen verkeerd terug, waardoor Jens Toornstra kon onderscheppen. De middenvelder stelde vervolgens Romeny in staat om de 1-0 aan te tekenen voor de thuisclub.

Er was meer tegenslag voor PEC toen Tristan Gooijer geblesseerd afhaakte na slechts 25 minuten spelen. Het spelbeeld veranderde niet in het restant van de eerste helft. Utrecht was dominant en PEC beperkte zich voornamelijk tot verdedigen.

PEC kwam na een uur spelen goed weg toen Nick Viergever in kansrijke positie naast kopte. Utrecht had aan de andere kant geluk toen Filip Krastev een grote kans niet benutte. Mike van der Hoorn was er net op tijd bij om de gelijkmaker te voorkomen.

Na circa zeventig minuten was er vanwege de hitte in Utrecht wederom een drinkpauze voor beide teams. Het inspireerde PEC niet tot een waar slotoffensief, al bleef het spannend voor Utrecht vanwege de minieme voorsprong.

De 1-0 kwam echter niet meer in gevaar in de slotminuten in De Galgenwaard. Een sterk begin dus voor Jans en consorten, terwijl PEC de wonden likt en zich richt op de uitwedstrijd tegen Feyenoord van volgende week zondag.