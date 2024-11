Bij Lazio is men ontstemd over de beslissing van de Amsterdamse driehoek om geen uitfans toe te staan bij het komende Europese duel tussen Ajax en Lazio. Technisch directeur van de Romeinen, Angelo Fabiani, reageert in gesprek met Gianluca di Marzio woedend op het besluit.

De Europa League-wedstrijd tussen Ajax en Lazio in de Johan Cruijff ArenA wordt op 12 december gespeeld zonder uitfans. Dat werd dinsdag bekendgemaakt door de Amsterdamse driehoek, die bestaat uit de burgemeester, politiechef en de hoofdofficier van het Openbaar Ministerie.

Een dag later reageert Lazio op dat nieuwtje. "We zullen niet ontkennen dat we behoorlijk verbijsterd zijn door deze maatregel", zegt Fabiani, die ook terugdenkt aan de andere keer dit seizoen dat zijn ploeg op Nederlandse bodem was, toen tegen FC Twente.

"De vorige keer gebeurden er dingen die je ziet in derdewereldlanden. Onze fans werden letterlijk opgesloten in een hotel, het leek wel op een huisarrest. Nu gaan we naar Amsterdam, een stad die ik beschouw als multicultureel en open, en dan worden de fans door de burgemeester verboden om erheen te reizen."

Fabiana richt zich dan tot de UEFA met een duidelijke boodschap. "Ik zou willen zeggen aan de UEFA: zorg ervoor dat je bij het opstellen van de speelschema's ook communiceert met de burgemeesters, zodat een club - in dit geval Lazio - niet geschaad wordt."

"Ik vind het derdewereldgedoe dat de fans niet af mogen reizen", foetert de directeur verder. "Dit voelt alsof je gestraft wordt voordat je een misdrijf pleegt. Wat moeten wij nu zeggen tegen de fans die alles al georganiseerd hadden en al geld hebben uitgegeven aan vluchten en accomodaties?", vraagt hij zich woedend af.

"Nu wordt duidelijk dat het niet mogelijk is. Als de burgemeester van zo'n mooie stad dat besluit neemt, waarom is dat niet eerder gecommuniceerd? Ik vind dat de UEFA hier moet ingrijpen", aldus Fabiani, die probeerde het besluit nog om te draaien.

"In Nederland lijkt het erop dat als de burgemeester eenmaal heeft besloten, dat het niet teruggedraaid kan worden. Maar dit moet stoppen, want Lazio en onze supporters verdienen geen behandeling alsof wij minder waard zijn dan anderen."

"Dit is onaanvaardbaar, Lazio heeft dezelfde rechten als Ajax. Als de rollen omgedraaid waren, denk ik niet dat de burgemeester van Rome dit had gedaan. Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt, dus het lijkt me dat er iemand is die Lazio-fans bewust benadeelt."