Lazio weet zich in speciale jubileumwedstrijd amper te herstellen van pijnlijke derbynederlaag

Lazio heeft zijn 125ste verjaardag niet kunnen bekronen met een overwinning. De ploeg van trainer Marco Baroni speelde in Stadio Olimpico met 1-1 gelijk tegen Como, dat profiteerde van een overtalsituatie. Lazio, dat voorlopig vierde staat, lijkt zijn titeldroom daarmee definitief vaarwel te moeten zeggen. Como stijgt naar plek vijftien en pakt een belangrijk punt in de strijd tegen degradatie.

Bijzonderheden:

Het zag er tijdens de rust nog zo veelbelovend uit voor Lazio, dat de kleedkamers opzocht met een 1-0 voorsprong. Mateo Guendouzi speelde tien minuten voor rust in op Boulaye Dia, die knap wegdraaide van zijn directe tegenstander en de verre hoek vond met een laag schot.

Een kwartier na rust dupeerde Loum Tchaouna zijn ploeg. De middenvelder liep te hard door op voormalig Liverpool-back Alberto Moreno en kreeg daarop zijn tweede gele kaart binnen een paar minuten tijd te zien.



Met elf tegen tien kwam het Como van trainer Cesc Fàbregas in de slotfase op gelijke hoogte. Patrick Cutrone ontsnapte bij de tweede paal aan zijn directe tegenstander en kopte via de grond raak.

Meer doelpunten vielen er niet in Rome, waardoor Lazio na de derbynederlaag tegen AS Roma (2-0) en het gelijkspel tegen Atalanta (1-1) voor het derde duel op rij punten laat liggen. Como doet het de laatste tijd juist uitstekend. De promovendus verloor in zijn laatste vier wedstrijden alleen van titelfavoriet Inter.