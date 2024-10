Lazio deelt beelden die racisme moeten aantonen, maar FC Twente heeft twijfels

Lazio heeft vrijdag op Instagram beelden gedeeld van het vermeende racisme-incident in de Europa League-wedstrijd op bezoek bij FC Twente (0-2). In het filmpje dat de Italiaanse club deelt is het tweede doelpunt uit de wedstrijd te zien. Op de audio zouden oerwoudgeluiden te horen zijn die zouden worden gemaakt door thuissupporters. FC Twente zet enige vraagtekens bij de beelden, zo meldt Jeroen Kapteijns van De Telegraaf op X.

Op het filmpje is te zien hoe Gustav Isaksen in de 87ste minuut de 0-2 maakt voor Lazio. Daarna zijn oerwoudgeluiden te horen vanaf de tribunes in de Grolsch Veste.

Twee minuten later werd Lazio-aanvaller Loum Tchaouna gewisseld. De Franse aanvaller raakte op weg naar de zijlijn van streek en maakte in woord en gebaar duidelijk dat hij racistisch bejegend werd door het publiek. De UEFA startte direct een vooronderzoek, zo meldde Ziggo Sport-presentatrice Hélène Hendriks donderdag vlak na de wedstrijd.

Los van de zaak van de UEFA doet ook FC Twente onderzoek naar het incident. "FC Twente wil - los van de UEFA en een mogelijke straf - de onderste steen boven hebben om dit gedrag, als het daadwerkelijk racistisch is geweest, keihard aan te pakken", zo schrijft Kapteijns.

FC Twente bekijkt momenteel onder meer of de geluiden die in de video van Lazio te horen zijn authentiek zijn of dat ze er mogelijk in gemonteerd zijn. "Er bestaat enige twijfel over de authenticiteit van deze opname. FC Twente gaat op zoek naar meer materiaal van hetzelfde moment. Wellicht zijn er supporters die met een telefoon gefilmd hebben."