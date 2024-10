Lazio-aanvaller Tchaouna raakt zwaar overstuur bij wissel in FC Twente-stadion: UEFA start onderzoek

Loum Tchaouna boekte donderdagavond met Lazio een nipte zege in de Europa League tegen FC Twente (0-2). Voor de 21-jarige aanvaller kreeg de wedstrijd in de Grolsch Veste een erg vervelend eind. Tchaouna werd in de slotminuten gewisseld en raakte daarbij zichtbaar overstuur door geluiden die hij hoorde vanaf de tribune in Enschede.

Lazio speelde na de vroege rode kaart voor Twente-keeper Lars Unnerstall een gewonnen wedstrijd. Pedro zette de Italianen vrij snel na het wegsturen van Unnerstall op voorsprong. Drie minuten voor tijd werd het beslist via een goal van Gustav Isaksen.

In de 89ste minuut werd Tchaouna gewisseld. De aanvaller raakte op weg naar de zijlijn zichtbaar van streek en maakte in woord en gebaar duidelijk dat hij vervelend werd bejegend door supporters op de tribune.

Het wisselmoment van Tchaouna kwam na afloop ter sprake bij Ziggo Sport. "Loum Tchaouna meent racistisch te zijn bejegend door het Twente-publiek", aldus Hélène Hendriks. "Als hij dat gehoord heeft, is het uiteraard ook terecht dat hij zo reageert."

Lazio-trainer Marco Baroni bevestigt dat het gaat om een racistisch incident. "Ik wil er verder geen woorden aan vuilmaken. Ik vind het verschrikkelijk wat er is gebeurd", aldus Baroni.

Theo Janssen steunt Tchaouna. "Dit kan absoluut niet. Dit mag niet. Het mag nergens, maar zeker in Nederland niet. Doe normaal. Als het is gebeurd, moeten ze die gasten keihard aanpakken met een stadionverbod voor het leven."

Hendriks voegt eraan toe dat de UEFA een vooronderzoek is gestart.