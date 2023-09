Lautaro Martínez maakt bij basisdebuut Klaassen vier (!) goals in dertig minuten

Zaterdag, 30 september 2023 om 22:37 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:42

Lautaro Martínez heeft zaterdag vier doelpunten in één helft gemaakt voor Internazionale. De Argentijn begon tegen Salernitana op de bank, maar maakte in de rust zijn opwachting en scoorde vervolgens dus vier keer: 0-4. Davy Klaassen maakte zijn basisdebuut voor I Nerazzurri, die de koppositie in de Serie A weer in handen nemen. Salernitana vreest op plek negentien al voor degradatie.

Na de nederlaag tegen Sassuolo (1-2) besloot Inzaghi om vijf wijzigingen door te voeren. Klaassen stond voor het allereerst in de basis bij Inter. Ook was er een eerste basisplaats sinds zijn zomerse terugkeer voor Alexis Sánchez. Benjamin Pavard en Stefan de Vrij kwamen achterin in de ploeg. Denzel Dumfries verkeert dit seizoen in grootse vorm en behield juist zijn basisplaats.

0-1 Inter ?? Martínez rondt fraai af na de pass op maat van Thuram ??#ZiggoSport #SerieA #SalernitanaInter pic.twitter.com/APVMwXExXO — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 30, 2023

Al in de eerste vijf minuten werd Inter tweemaal zeer gevaarlijk. Guillermo Ochoa, de bekende Mexicaanse keeper van Salernitana, redde knap op een poging met de borst van Marcus Thuram. Daarna vuurde Sánchez van heel dichtbij over. In het restant van de eerste helft waren de beste mogelijkheden juist voor Salernitana. Zo raakte Grigoris Kastanos na een half uur de buitenkant van de paal.

Na een uur spelen kwam Inter via invaller Martínez aan de leiding. De Argentijnse WK-winnaar had een uiterst handig stiftje in huis na een lage voorzet van Thuram: 0-1. Inter had geluk dat het snelle tegendoelpunt van Mateusz Legowski werd afgekeurd wegens buitenspel. De bevrijdende 0-2 volgde in minuut 77, toen Martínez een voorzet van Nicolò Barella uit de dropkick binnenvuurde. Een penalty leverde Martínez vijf minuten voor tijd een loepzuivere hattrick op: 0-3. Het werd nog mooier voor de Argentijn toen hij in minuut 89 ook nog een voorzet van Carlos Augusto intikte: 0-4.