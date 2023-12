Late blunder van Ramaj wordt Ajax fataal: uitgeschakeld in Europa League

Donderdag, 30 november 2023 om 22:53 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:03

Ajax heeft donderdagavond in blessuretijd een resultaat uit handen gegeven tegen Olympique Marseille. De Amsterdammers leken na een rode kaart van Steven Berghuis in ondertal een punt te gaan stelen dankzij een late treffer van Chuba Akpom. Een blunder van Ajax-keeper Diant Ramaj leverde Marseille in minuut 90+2 een penalty op, die door Pierre-Emerick Aubameyang werd binnengeschoten: 4-3. De sterk spelende Brian Brobbey maakte overigens twee goals voor Ajax. De Amsterdammers zijn uitgeschakeld voor de Europa League, maar kunnen via winst op AEK Athene nog door in de Conference League.

John van 't Schip voerde bij Ajax liefst drie wijzigingen door in de opstelling. Borna Sosa startte op zijn vertrouwde linksbackpositie, wat ten koste ging van Ar'Jany Martha. In de spits keerde Brobbey terug in de basis, terwijl Carlos Forbs ook in de startopstelling stond.

Al in de negende minuut kwam Ajax op achterstand door een makkelijk gegeven penalty. Steven Bergwijn leverde de bal op eigen helft zomaar in, waarna Jorrel Hato dat met een lichte duw op Ismaïla Sarr probeerde te corrigeren. Aubameyang schoof de penalty ijzig kalm binnen.

Ajax sloeg binnen twee minuten terug. Brobbey kwam na een een-twee met Steven Berghuis vrij voor doelman Pau López. De spits van Ajax hield heel even in en schoot vlak voor de neus van de Spaanse goalie rustig binnen: 1-1.

Een blunder van Benjamin Tahirovic, die de bal met een belabberde pass inleverde, leek in de 24stse minuut een nieuwe tegentreffer voor Ajax in te luiden, maar de goal van Aubameyang werd afgekeurd wegens buitenspel. Marseille scoorde enkele minuten later alsnog via Chancel Mbemba, die een uitstekende kopbal in huis had op een hoekschop: 2-1.

Opnieuw liet Ajax zich niet kisten. Zes minuten na het Franse doelpunt maakte Brobbey alweer gelijk. De spits liet zich met de rug naar het doel aanspelen door Berghuis, wist knap te draaien en schoot opnieuw met links binnen: 2-2.

Van 't Schip greep in de rust in door Kristian Hlynsson in te brengen voor de teleurstellend spelende Forbs. Ajax moest direct een nieuwe tegenvaller verwerken, want Aubameyang maakte er met een schitterende omhaal in de 48ste minuut 3-2 van.

Ajax zocht naar een nieuwe gelijkmaker. Bergwijn dook na een uur spelen gevaarlijk, maar kreeg de bal met een venijnig diagonaal schot niet achter doelman López.

Drie minuten langer zette Berghuis een snoeiharde tackle in aan de zijlijn. De aanvallende middenvelder van Ajax schampte de bal, maar schoot tegelijkertijd met zijn been gevaarlijk over de bal heen en raakte zijn tegenstander Joaquín Correa hard. Scheidsrechter Simone Sozza werd door de VAR naar de zijkant geroepen en besloot vervolgens rood te trekken voor Berghuis.

Ajax had vanaf dat moment veel moeite om kansen te creëren, maar sloeg tien minuten voor tijd alsnog verrassend toe. Hlynsson bracht de bal voor het doel, waar invaller Akpom bij de tweede paal met een snoekduik binnenkopte: 3-3.

De Amsterdammers moesten knokken voor een punt en gaven dat op uiterst knullige wijze weg. Ramaj hield een bal binnen die anders een doeltrap zou opleveren. De bal kwam zo gevaarlijk terug in het strafschopgebied. De keeper van Ajax wilde het corrigeren, maar tikte daarbij Sarr tegen het hoofd: penalty voor Marseille. Aubameyang tekende vanaf de strafschopstip voor een hattrick: 4-3.