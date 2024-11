Lammers begint op de bank bij FC Twente; Van Bergen keert terug in de basis

Joseph Oosting heeft de opstelling van FC Twente voor het Europa League-duel met Union Sint-Gillis bekendgemaakt. De oefenmeester ziet Lars Unnerstall terugkeren van een schorsing en laat Youri Regeer opdraven als vervanger van Bart van Rooij, die toe moet kijken na zijn rode kaart tegen OGC Nice. Ricky van Wolfswinkel krijgt de voorkeur boven Sam Lammers. De wedstrijd begint om 21.00 uur en is live te zien op Ziggo Sport.

Unnerstall ziet een viermansdefensie voor zich staan, bestaande uit Regeer, Mees Hilgers, Max Bruns en Anass Salah-Eddine. Doordat Regeer een linie naar achteren schuift, wordt het blok op het middenveld gevormd door Gijs Besselink en Michel Vlap. Sem Steijn staat op 10.

Voor de spitspositie kiest Oosting voor Van Wolfswinkel, die Lammers op de bank houdt. Van Wolfswinkel hoopt op goede aanvoer vanaf de flanken van Daan Rots (rechts) en Mitchell van Bergen (links).

Twente bekleedt de 28ste plaats en is dus virtueel uitgeschakeld. Union, dat 32ste staat, lijkt in De Grolsch Veste een uitgelezen tegenstander om de eerste Europese zege van het seizoen tegen te behalen. “Een mooi podium om ons laten zien", weet Oosting. We willen onze ambitie achterna, die moeten we morgen tonen en voor het resultaat gaan."

"Het is een belangrijk potje. Als we echt wat willen denk ik dat we moeten winnen van Union. Het wordt een mooie uitdaging.” Twente is gewaarschuwd, want de Belgen hielden AS Roma in de vorige speelronde op een knal gelijkspel (1-1). “Ze spelen al een paar jaar langer op dit niveau en hebben wat meer ervaring in Europa", weet Oosting.

"Ze kunnen echt goed georganiseerd verdedigen en hebben veel discipline. Een ploeg die man-tot-man-gevechten aangaat. Union speelt vanuit de omschakeling en daarom moeten we goed aan de bal zijn. Ook moeten we proberen ruimtes te vinden die er vallen, maar ook met name de ruimtes erachter.”

Opstelling FC Twente: Unnerstall, Regeer, Hilgers, Bruns, Salah-Eddine; Besselink, Steijn, Vlap; Rots, Van Wolfswinkel, Van Bergen.

Opstelling Union Sint-Gillis: Moris; Khalaili, Mac Allister, Burgess, Sykes, Niang; Fuseini, Sadiki, Vanhoutte, Boufal; Ivanovic.