Didier Lamkel Zé is opnieuw het onderwerp van gesprek in België. De 28-jarige aanvaller verscheen bij de medische keuring van Sint-Truiden met een sporttas van Royal Antwerp FC. Het enfant terrible tekent bij Sint-Truiden voor één seizoen.

Lamkel Zé, die ooit één interland voor Kameroen speelde, haalt al jaren het nieuws in België vanwege zijn opzienbarende gedrag. Zo trok hij ooit in zijn tijd bij Antwerp zijn shirt uit na een doelpunt tegen AZ in de Europa League, waardoor hij zijn tweede gele kaart kreeg.

Nadat de flamboyante aanvaller begin 2021 mag en wil vertrekken bij Antwerp komt hij opnieuw in opspraak. Lamkel Zé verschijnt op het trainingscomplex van de club in het thuisshirt van Anderlecht.

Nadat de Kameroense aanvaller de toegang wordt geweigerd en hij overhoop komt te liggen met de fans, dreigt hij de volgende keer in het shirt van aartsrivaal Beerschot te verschijnen. De 28-jarige aanvaller biedt later zijn excuus aan.

Vanaf het seizoen 2021/22 verslijt Lamkel Zé de ene na de andere club. Zo wordt hij door Antwerp uitgeleend aan het Slowaakse Dunajska Streda, het Russische Khimki en het Franse FC Metz, voordat hij de definitieve overstap maakt naar competitiegenoot KV Kortrijk.

Ook zijn tijd bij Kortrijk is geen lang leven beschoren. Lamkel Zé vertrekt na een half jaar op huurbasis naar het Marokkaanse Wydad en maakt in de zomer de overstap naar het Turkse Hatayspor.

Na Hatayspor komt hij nog in actie voor opnieuw Metz, en in Turkije voor Sakaryaspor en Karagümrük. Nu keert het zogenaamde enfant terrible weer terug in België en tekent hij voor een half jaar bij Sint-Truiden. Lamkel Zé liet bij de medische keuring direct zien dat hij zijn streken nog niet verleerd is. De 28-jarige Kameroener verscheen met een sporttas van Antwerp.

Bij Sint-Truiden zullen ze vooral hopen dat Lamkel Zé op het veld gaat leveren. De Belgische ploeg staat met negentien punten uit twintig wedstrijden op een veertiende plaats, wat deelname aan de degradatiepoule zou betekenen.