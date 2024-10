Lamine Yamal verlaat Spaanse kamp per direct

Lamine Yamal heeft de Spaanse selectie per direct verlaten en hij zal komende dinsdag niet in actie komen in het Nations League-duel met Servië, zo meldt de Spaanse bond zondag via de officiële kanalen.

De zeventienjarige buitenspeler is na het duel met Denemarken (1-0 winst) aan enkele medische tests onderworpen. Hij kampte met spierklachten en vertrok naar Madrid om een scan te laten maken.

Nu is bekend geworden dat Yamal geen blessure heeft, maar dat de vleugelspits wel kampt met overbelasting. Op advies van het medische team heeft de aanvaller van FC Barcelona de Spaanse selectie onmiddellijk verlaten.

Thuis gaat Yamal verder werken aan zijn herstel. Het duel van komende dinsdag zal hij dus laten schieten, maar het is nog niet bekend of hij op tijd fit genoeg is voor het LaLiga-duel met Sevilla van zondag.

Zaterdagavond nam Spanje de koppositie in groep 4 van de A-poule in de Nations League over van Denemarken. De Scandinaviërs hield Europees kampioen Spanje lang in bedwang in Murcia, maar verloor alsnog met 1-0. Martín Zubimendi maakte de enige treffer.