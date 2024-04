Lamine Yamal talent met de hoogste marktwaarde; twee Nederlanders in top 20

Lamine Yamal is volgens het onderzoeksbureau CIES het meest waardevolle talent ter wereld. De marktwaarde van de nog altijd pas zestienjarige groeibriljant van FC Barcelona wordt geschat op liefst 145 miljoen euro. In de top twintig zijn twee Nederlanders terug te vinden: Xavi Simons en Jorrel Hato.

Het CIES heeft een lijst gepubliceerd van spelers van onder de 23 wiens marktwaarde in de afgelopen zes maanden het meest is gestegen. Die van Yamal steeg met 134 miljoen euro. Ook João Neves (Benfica, +73 miljoen), Sávio (Girona, +70 miljoen) en Cole Palmer (Chelsea, +70 miljoen) kunnen rekenen op een flinke upgrade.

