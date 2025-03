Lamine Yamal completeert in blessuretijd sensationele comeback FC Barcelona tegen Atlético Madrid

FC Barcelona heeft zondag een sensationele zege geboekt op Atlético Madrid. De Catalanen keken twintig minuten voor tijd tegen een 2-0 achterstand aan, maar bogen het compleet om: 2-4. Robert Lewandowski, Ferran Torres (2) en Lamine Yamal maakten de treffers van Julián Álvarez en Alexander Sørloth waardeloos. Barcelona herovert de koppositie van Real Madrid. Beide ploegen hebben zestig punten, Barcelona een duel minder gespeeld. Atlético maakt met 56 punten een pas op de plaats.

Barcelona begon overtuigend in Madrid, waar het na een kleine vijf minuten bijna op voorsprong kwam. Lamine Yamal werd in stellig gebracht en deponeerde zijn schot ternauwernood naast de paal van Jan Oblak.

Na een hectische eerste heft waarin beide ploegen aan elkaar gewaagd waren, had Barcelona op voorsprong moeten komen. Pedri zette een uitstekende dribbel in, keek op en verstuurde net op tijd zijn pass naar Lewandowski. De Pool stond net geen buitenspel en was de Atlético-verdediging te snel af, maar zag zijn schot over Oblak en de lat vliegen.

Het was een hele dure misser van Lewandowski, die Atlético amper een minuut later wel zag scoren. Griezmann werd diepgestuurd en stond net geen buitenspel. De Fransman bracht de bal aan de rechterkant bij Giuliano Simeone, die het overzicht behield en de vogelvrije Álvarez bediende. De Argentijn schoot met rechts raak: 1-0.

Barcelona kwam redelijk goed uit de kleedkamer en kreeg net als in de eerste helft via Yamal de mogelijkheid om op voorsprong te komen, maar opnieuw ontbrak het het toptalent aan het benodigde beetje geluk. Opnieuw zag hij zijn schot nipt naast het Atlético-doel vliegen.

Met nog ongeveer twintig minuten te spelen leek het duel definitief beslist toen Atlético de 2-0 maakte. Conor Gallagher zette uitstekend door over de rechterkant en leverde de assist op Sørloth, die zijn favoriete tegenstander Barcelona maar weer eens veel pijn deed.

Toch gaf Barcelona niet op en de Catalanen werden razendsnel na de 2-0 beloond voor hun inzet. Iñigo Martínez zag de ruimte bij Lewandowski, die liet zien nog altijd behoorlijk atletisch te zijn door de bal met links de verre hoek in te schuiven 2-1.

Barcelona kreeg nieuwe energie van die fraaie aansluitingstreffer en wist niet veel later ook de gelijkmaker te produceren. Een schitterende voorzet van Raphinha kwam bij de eerste paal op het hoofd van Torres, wiens kopbal te machtig bleek voor Oblak: 2-2.

In minuut 92 was de comeback compleet. Yamal haalde met links uit en met het nodige geluk, via de rug van Atlético-verdediger Reinildo Mandava, vloog de bal de verre hoek in: 2-3. In de 98ste minuut maakte Torres het feestje compleet. Met rechts schoof hij beheerst zijn tweede treffer van de avond binnen: 2-4.