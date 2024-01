LaLiga-sensatie van 22 jaar wijst lucratief aanbod van Saudi's resoluut af

Takefusa Kubo blijft voorlopig bij Real Sociedad. Het Saudi-Arabische Al-Nassr heeft geprobeerd om hem los te weken bij de Spaanse club, maar de Japanner wil koste wat kost in Europa blijven voetballen, zo schrijft het gerenommeerde Spaanse Relevo.

Afgelopen zomer ondernam ook Al-Hilal een poging om Kubo naar het Midden-Oosten te krijgen. De club waar onder meer Neymar en Kalidou Koulibaly onder contract staan, was bereid om de afkoopclausule van zestig miljoen euro te lichten.

Kubo kon volgens Diario AS 160 miljoen euro verdienen in Saudi-Arabië, als hij een contract tekende voor vier jaar. De Japanner veegde net als nu, het aanbod van de Saudi’s resoluut van tafel.

Kubo maakte in 2019 de overstap van Japan naar Europa. Real Madrid nam hem toen transfervrij over van Tokyo FC. De rechtsbuiten annex aanvallende middenvelder wist niet door te breken in Madrid en werd verscheidene keren uitgeleend.

Real Madrid liet hem achtereenvolgens ervaring opdoen bij RCD Mallorca, Villarreal en Getafe. Sociedad raakte zo onder de indruk van zijn optredens, dat de club in juli van 2022 6,5 miljoen euro overmaakte voor zijn diensten.

De transfer heeft de club bepaald geen windeieren gelegd. Kubo vertegenwoordigt volgens Transfermarkt een waarde van zestig miljoen euro en is belangrijk in de tot dusver succesvolle Champions League-campagne.

Sociedad eindigde als vierde afgelopen seizoen en bemachtigde zo een ticket voor het miljardenbal. Erreala wist vervolgens eerste te worden in de groep met Inter, Benfica en RB Salzburg. In de achtste finale van het toernooi neemt de club het op tegen Paris Saint-Germain.

Kubo kwam in totaal 69 keer in actie voor Sociedad. Hij liet in deze optredens 15 treffers noteren en was dertien keer aangever bij een treffer. Ook speelde hij al 31 keer voor Japan. Voor zijn land scoorde hij tot dusver drie keer.