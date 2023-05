Kubo doet Ronaldo na en schiet Sociedad dichtbij eerste CL-deelname in tien jaar

Real Sociedad heeft een reuzenstap gezet naar de groepsfase van de Champions League. De ploeg van trainer Imanol Alguacil was dinsdagavond dankzij een treffer van Takefusa Kubo met 1-0 te sterk voor Almería. De Basken werden vlak voor rust in het zadel geholpen door de rode kaart van Almería-spits Luis Suárez, die na een harde overtreding op Robin Le Normand van het veld gestuurd werd. Het als vierde geklasseerde Sociedad staat nu acht punten los van naaste achtervolger Villarreal. De laatste keer dat Sociedad meedeed aan het miljardenbal was in het seizoen 2013/14. Tegelijkertijd kwam Celta de Vigo op eigen veld niet langs Girona: 1-1.

Real Sociedad - Almería 1-0

Sociedad speelde bij Barcelona (1-2) scherp, maar dat was in de openingsfase tegen Almería niet het geval. De bezoekers kregen via Lazaro al snel een goede kans, die onschadelijk werd gemaakt door Real-doelman Álex Remiro. Verder dan een matige kopbal van spits Carlos Fernández kwam Sociedad niet. Almería kwam tien minuten voor rust in de problemen. Suárez ging hard door op Le Normand en kreeg geel van arbiter Pablo González Fuertes, maar na het zien de beelden besloot hij de Colombiaan alsnog rood te geven. Die beslissing viel niet goed bij de spits, die bij zijn aftocht het VAR-scherm omver kieperde. Sociedad kreeg vrijwel direct een grote kans via Fernández, die van dichtbij over schoot, maar in minuut 45+4 was het alsnog raak. Kubo sneed vanaf rechts naar binnen en vond de bovenhoek: 1-0.

Ondanks de overtalsituatie kwam Sociedad ook na rust maar moeizaam tot kansen. Dreiging rondom de zestien was er wel, maar de beslissende pass kon niet gegeven worden. Voormalig FC Groningen-spits Alexander Sørloth betrad het veld na een uur en de Noor zag ogenblikken later ploeggenoot Kubo een enorme kans op de 2-0 krijgen. De Japanner schoof de bal in volledige vrijheid echter naast. Sociedad had niets te duchten van de tien man van Almería en kreeg de kansen om het duel in het slot te gooien. Het ontbrak de ploeg echter aan het nodige geluk in de afronding. Zo stuitten meerdere spelers op Girona-doelman Fernando Martínez, terwijl Ander Barrenetxea zijn schot tegen de paal zag belanden. De voorsprong van Real kwam echter niet meer in gevaar.

Celta de Vigo - Girona 1-1

Celta wist dat het zich bij een zege zo goed als zeker veilig kon spelen, terwijl Girona een overwinning nodig had om de zevende plaats over te nemen van Athletic Club. In de jacht op een Conference League-ticket kregen de bezoekers vlak voor rust een grote tegenvaller te verwerken. Carles Pérez kreeg de bal op de rand van de zestien en zag zijn schot via een been van een Girona-verdediger in het doel vallen: 1-0. Een klein kwartier na rust kwam Girona echter terug in de wedstrijd. Antonio Mateu Lahoz wees naar de strafschopstip na een overtreding in de zestien. Cristhian Stuani zag zijn poging gekeerd worden door Iván Villar, maar Lahoz besloot de strafschop over te laten nemen omdat Celta-speler Unai Núñez op het moment van nemen in de cirkel van de zestien stond. De tweede poging van Stuani was wel raak: 1-1.

