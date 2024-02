‘Laat de doden rusten!’: Messi maakt X gek met actie bij geblesseerde opponent

Een actie van Lionel Messi woensdagnacht maakt flink de tongen los op X. Tijdens Inter Miami – Real Salt Lake (2-0) besloot de Argentijn over tegenstander Andrew Brody heen te 'chippen', terwijl deze geblesseerd op de grond lag. Gebruikers omschrijven de actie als 'briljant', en betitelen hem zelfs 'de meest vernederende ooit'. "Laat de doden rusten!", jubelt een fan zelfs.

Inter Miami trapte het nieuwe Major League Soccer-seizoen woensdag af en deed dat naar behoren. Door treffers van Robert Taylor en Diego Gómez eindigde de seizoensouverture in 2-0.

Luis Suárez, die officieel debuteerde voor the Herons schreef een assist op zijn naam, net als Messi. Een andere actie van de Argentijn zorgt echter voor meer oproer op social media.

That chip was insane.... Atleast let the dead rest???? Messi was playing so good????#Messi?? #MLSSeasonPass pic.twitter.com/HLiLq0if1C — Mayank Gwal (@MayankGwal3) February 22, 2024

Het gebeurde in de eerste helft, toen Messi onderweg was naar de goal. La Pulga zocht de ruimte om te schieten, maar moest daarbij Brody op een of andere manier passeren.

In plaats van eromheen te gaan, chipte Messi over de verdediger heen, om vervolgens af te vuren. Die poging stuitte tot zijn berouw op een andere Real Salt Lake-stopper.

Toch plukt Messi wel degelijk de vruchten van zijn actie. Zijn fanschare op X smult van de beelden. "Een vleugje genie", schrijft een gebruiker erover. Een ander noemt de actie 'de meest vernederende ooit'.

"Laat de doden tenminste rusten", jubelt @MayankGwal3, doelend op het 'als voor dood liggen' van Brody. Messi's ploeggenoot Taylor noemt de actie 'krankzinnig', als hij er na afloop over gevraagd wordt.

Door de overwinning op Real Salt Lake staat Inter Miami meteen bovenaan in de Major League Soccer. Kleine kanttekening: er is nog maar één duel gespeeld op het hoogste niveau in de Verenigde Staten. Vorig seizoen eindigde Inter Miami als 27ste in de MLS. Liefst zestien van de achttien verliespartijen waren zónder Messi.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties