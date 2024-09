L’Équipe: ‘Kylian Mbappé wordt gepasseerd voor volgende interland Frankrijk’

Didier Deschamps gaat flinke wijzigingen aanbrengen in zijn elftal na de teleurstellende 1-3 nederlaag tegen Italië in de Nations League. De bondscoach van Frankrijk gaat met name flink de bezem halen door zijn verdediging, terwijl ook Kylian Mbappé gepasseerd zal worden, zo schrijft L’Équipe.

De Fransen kenden vrijdagavond een valse start in de Nations League. In eigen huis werd er verrassend met 1-3 verloren van Italië. Ook het optreden van Mbappé was niet om over naar huis te schrijven. De sterspeler van Frankrijk speelde ver ondermaats, net als het overgrote deel van zijn ploeggenoten.

De 25-jarige aanvaller heeft sinds zijn komst naar Real Madrid sowieso nog niet echt weten te overtuigen, al was hij begin september wel goed voor twee treffers tegen Real Betis (2-0). Ook in het Franse elftal haalt Mbappé al langere tijd niet zijn normale niveau.

Hij kwam tijdens de laatste elf wedstrijden voor les Bleus slechts tot twee doelpunten, beiden vanaf de strafschopstip. Mbappé is aanvoerder van Frankrijk, maar 'arrogante trekjes' hebben ervoor gezorgd dat er binnen de selectie wat irritatie over hem is ontstaan, zo schreef L'Équipe eerder al.

De verwachting is nu dat Deschamps flinke wijzigingen gaat doorvoeren voor de komende wedstrijd in de Nations League, tegen België. Met name de achterhoede zag er tegen Italië onstabiel uit, waardoor slechts William Saliba zijn basisplaats behoudt.

Zo verwacht de Franse sportkrant dat Jonathan Clauss, Ibrahima Konaté en Theo Hernández verhuizen naar de reservebank. Zij maken plaats voor Jules Koundé, Dayot Upamecano en Lucas Digne. Laatstgenoemde geldt als concurrent van Ian Maatsen bij Aston Villa. Maatsen werd deze interlandperiode niet opgeroepen door Ronald Koeman.

Ook gaat de schop door het middenveld en de voorhoede. Youssouf Fofana en Michael Olise mogen naar verwachting blijven staan, terwijl superster Mbappé en doelpuntenmaker Bradley Barcola plaats moeten maken. Ook veteranen N’Golo Kanté en Antoine Griezmann verhuizen naar de reservebank.