Kylian Mbappé wordt ondanks rentree voor Real Madrid buiten selectie Frankrijk gelaten

Kylian Mbappé komt in de komende interlandperiode niet in actie voor de nationale ploeg van Frankrijk. Bondscoach Didier Deschamps heeft besloten zijn pas weer herstelde sterspeler thuis te laten om 'geen enkel risico' te lopen. Mbappé maakte woensdag in het Champions League-duel met Lille OSC zijn rentree.

Na afloop van het LaLiga-duel met Alavés (3-2 winst) op 24 september werd er een lichte hamstringblessure vastgesteld bij Mbappé. Daardoor moest hij de derby tegen Atlético Madrid (1-1) noodgedwongen laten schieten. Mbappé herstelde snel en zat woensdag alweer in de selectie voor het treffen met Lille.

Mbappé begon zoals verwacht op de bank, maar was fit genoeg om in de tweede helft in te vallen en ruim een half uur mee te doen. Ook met de pijlsnelle aanvaller in de gelederen wist Real Madrid niet te voorkomen dat de Noord-Fransen de 1-0 voorsprong vasthielden.

Het was de afgelopen dagen de vraag in hoeverre Deschamps een beroep zou doen op de pas weer herstelde Mbappé. De keuzeheer heeft nu besloten om hem niet te gebruiken in de Nations League-wedstrijden tegen Israël (10 oktober) en België (14 oktober).

"Ik heb het er met Kylian over gehad. Hij heeft niets ernstigs, maar er zijn onzekerheden en ik wil geen enkel risico nemen", verklaarde Deschamps bij de bekendmaking van de definitieve selectie. Zodoende kan Mbappé zich volledig focussen op het thuisduel van zaterdag met Villarreal, voordat de interlandperiode aanbreekt.

Frankrijk werkt zijn eerste wedstrijden af sinds bekend werd dat Antoine Griezmann een punt achter zijn interlandloopbaan heeft gezet. Deschamps benadrukte dat er nu mogelijkheden ontstaan voor anderen om een leiderschapsrol op zich te nemen.

Een van de spelers die in het door Griezmann achtergelaten gat kan duiken, is Michael Olise. De vleugelaanvaller maakt indruk bij Bayern München en debuteerde in de afgelopen interlandperiode voor les Bleus. Ook onder meer Christopher Nkunku van Chelsea lijkt meer aan spelen toe te komen.