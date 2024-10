'Kylian Mbappé wil voortaan alleen nog maar belangrijke interlands spelen voor Frankrijk'

Kylian Mbappé heeft zijn zinnen gezet op de Ballon d’Or 2025. Dat meldt het Franse Foot Mercato. Om het risico op blessures te voorkomen in zijn jacht op die prijs, wil de steraanvaller eigenlijk alleen nog maar belangrijke interlands spelen voor het Franse elftal.

Frankrijk speelt deze interlandperiode voor de Nations League tegen Israël en België, maar moet het daarbij stellen zonder Mbappé. De afwezigheid van de 25-jarige aanvaller, die zich zelf had afgemeld, heeft flink wat stof doen opwaaien.

Allereerst omdat Mbappé vorige week nog namens Real Madrid ‘gewoon’ fit genoeg was om in de basis te starten tegen Villarreal. Daarnaast werd hij volgens het Zweedse Sportbladet donderdagavond, op het moment dat Frankrijk in Boedapest het duel afwerkte met Israël (1-4 winst), gesignaleerd in Stockholm.

"De aanvaller zou 's avonds in restaurant Chez Jolie zijn geweest en daar vervolgens in een zwarte minibus zijn weggereden", schreef het sportblad. In die minibus baande hij zich een weg naar het uitgaansgebied in de Zweedse hoofdstad, waar hij bij nachtclub 'V' naar binnen zou zijn gestapt.

Foot Mercato meldt nu echter dat de afwezigheid van Mbappé bij de Franse ploeg al enige tijd bekend was. In september, tijdens de vorige interlandperiode, zou hij dat namelijk al hebben aangekondigd.

Mogelijk heeft die beslissing te maken met de missie van Mbappé om volgend jaar voor het eerst in zijn carrière de Ballon d’Or te winnen. Om dat te bereiken helpt het niet om een blessure op te lopen.

Daarom lijkt Mbappé zichzelf af en toe wat rust te willen gunnen in het overvolle speelschema. “Idealiter zou hij alleen belangrijke wedstrijden willen spelen met het Franse team”, schrijft Foot Mercato daarover. In hoeverre dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren, is nog afwachten.