Kylian Mbappé wil gewoon spelen tegen het Nederlands elftal

Kylian Mbappé wil vrijdagavond gewoon spelen tegen Nederland. Dat bevestigt een woordvoerder van het Franse nationale team tegenover de NOS. De 25-jarige superster van les Bleus brak zijn neus in de interland tegen Oostenrijk en zou volgens Franse media het duel met Nederland aan zich voorbij laten gaan. Als het aan Mbappé ligt, speelt hij dus gewoon.

De Fransman test donderdagavond op de laatste training het speciale masker dat voor hem is gemaakt. Het is niet bekend wanneer Frankrijk een beslissing gaat nemen wat betreft de inzetbaarheid van Mbappé tegen Nederland.

De pijlsnelle rechtspoot liet via social media al doorschemeren dat hij wilde spelen tegen Oranje. Mbappé plaatste woensdag op Instagram namelijk een foto met daarbij het bijschrift: ‘Zonder risico’s geen overwinningen.’

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Het officiële kanaal van de Franse voetbalbond plaatste op dezelfde dag een cryptisch bericht op X. Equipe de France deelde een foto van Mbappé met daarbij een emoji van een zandloper.

Ook andere vraagtekens bij Frankrijk

Net als Mbappé deden Theo Hernández, William Saliba en Dayot Upamecano woensdag niet mee aan de groepstraining van Frankrijk. Hernández was tijdens de training wel te zien, maar was alleen even aan het fietsen langs het veld.

Saliba kwam niet ongeschonden uit de strijd met Oostenrijk en hield het woensdagmiddag bij hardlopen om het trainingsveld. Zijn partner in het hart van de defensie tegen het Alpenland, Upamecano, kampt met een spierblessure en verscheen helemaal niet op het veld.

Het wordt dus afwachten wie bondscoach Didier Deschamps precies gaat missen tegen het Nederlands elftal. Frankrijk en Oranje nemen het vrijdagavond om 21:00 uur tegen elkaar op in Leipzig.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties