Kylian Mbappé verklaart ode aan idool en Real Madrid-legende Cristiano Ronaldo

Na de groots opgezette presentatie in het Santiago Bernabéu schoof Kylian Mbappé dinsdagmiddag aan voor zijn eerste persconferentie als speler van Real Madrid. De Franse superster benadrukt direct dat hij nooit heeft getwijfeld aan de overstap van Paris Saint-Germain naar de Champions League-winnaar.

"Ik heb diverse aanbiedingen gekregen van andere clubs, maar elke keer zei ik 'nee'. Ik heb er namelijk altijd op vertrouwd dat dit moment zou komen. Real Madrid was mijn enige optie", aldus Mbappé, die tot medio 2029 heeft getekend in de Spaanse hoofdstad.

Mbappé kijkt reikhalzend uit naar zijn eerste trainingen en wedstrijden in dienst van Real Madrid. "Vinicius Júnior stuurde mij een berichtje waarin stond dat ik naar deze club moest komen. Ik kan niet wachten om met hem, Jude Bellingham en alle andere topspelers aan de slag te gaan."

"Spelers van topkwaliteit weten elkaar altijd te vinden. Het is nu aan mij om aansluiting te vinden bij deze selectie." Mbappé maakte tijdens een rondje langs alle afdelingen van Real Madrid reeds kennis met onder meer trainer Carlo Ancelotti en David Alaba.

Modric

De Franse aanvaller bevestigt op het persmoment dat hij inderdaad nooit om het shirt met nummer 10 van Luka Modric heeft gevraagd. "Wie zegt dat ik dat nummer wil hebben? Dat wil ik helemaal niet. Dat is echt het nummer van Luka Modric."

"Het is echt een eer om ploeggenoot te zijn van Luka Modric. Hij is een echte kampioen en winnaar van de Ballon d'Or. Ik heb ontzettend veel respect voor hem", aldus Mbappé over de 38-jarige Kroaat, die normaal gesproken een nieuw eenjarig contract tekent bij Real Madrid.

Ronaldo

Mbappé hield zich tijdens zijn presentatie ook aan een traditie, de welbekende spreuk van Real Madrid. “Ik ben er trots op dat ik mijn droom waarmaak en een speler ben voor de beste club in de geschiedenis van het voetbal. Ik kan het niet geloven. En nu allemaal samen: 1,2,3 HALA MADRID!”

De aanwinst legt op de persconferentie uit waarom hij dat deed. "Mijn 1,2,3 HALA MADRID! is een knipoog naar Cristiano, mijn idool als kind. Hij is nu een vriend die mij advies geeft, dat is een voorrecht. We hebben geregeld contact met elkaar. Ik stuur hem vanaf hier een knuffel."

