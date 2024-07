Kylian Mbappé trekt recordaantal mensen naar presentatie bij Real Madrid

In de Spaanse hoofdstad draait dinsdag alles om de presentatie van aanvaller Kylian Mbappé bij Real Madrid. De 25-jarige superster uit Frankrijk wordt vanaf 12:00 uur gepresenteerd in Estadio Santiago Bernabéu. Liefst 85.000 toeschouwers zijn aanwezig tijdens het langverwachte eerste moment van Mbappé in het maagdelijk wit van de Koninklijke.

Mbappé wordt dinsdagmiddag, voordat hij ook maar één bal heeft geraakt namens Real, als een ware held ontvangen in Madrid. De Spaanse recordkampioen haalt alle toeters en bellen uit de kast om Mbappé een warm welkom te geven.

Real Madrid heeft geïnvesteerd in een groot podium, vuurwerk, lichtshows en livemuziek. Daarnaast zijn er diverse speciale gasten aanwezig in Bernabéu, waaronder Zinédine Zidane. Laatstgenoemde nodigde Mbappé in 2012 uit om een bezoek te brengen aan Real Madrid.

Eerder op de dag werd Mbappé succesvol medisch gekeurd in Hospital Universitario Sanitas La Moraleja. Vlak daarna deelde Real Madrid een foto van de Franse spits en president Florentino Pérez, terwijl zij gebroederlijk Mbappé’s nieuwe shirt met rugnummer 9 vasthielden. Bij Real Madrid heeft hij overigens getekend tot 2029. Mbappé komt transfervrij over van Paris-Saint Germain, waar hij de afgelopen jaren uitgroeide tot een van de grootste voetballers van het moment.

Dat Mbappé nu al razendpopulair is, valt te zien aan het toeschouwersaantal. Liefst 85.000 mensen zijn aanwezig bij het legendarische moment in Bernabéu. Ter vergelijking: naar de presentaties van Cristiano Ronaldo , Kaká en Eden Hazard kwamen zo'n 50.000 fans. De laatste keer dat Bernabéu zo gevuld was, dateert van 25 oktober 2014. Destijds rekende Real Madrid af met FC Barcelona (3-1). Mbappé’s jeugdidool Cristiano Ronaldo was in die wedstrijd verantwoordelijk voor de eerste Madrileense treffer.

Tijdens zijn presentatie nam Mbappé uitgebreid het woord. “Goedemiddag allemaal. Ik ga proberen Spaans te spreken. Wauw… het is echt ongelooflijk om hier te zijn. Ik droom er al jaren van om voor Real Madrid te spelen en vandaag wordt mijn droom werkelijkheid. Ik ben een gelukkig mens.”

“Ik wil de president Florentino Pérez bedanken, die mij vanaf de eerste dag heeft vertrouwd. Er zijn veel dingen gebeurd… maar ook dank aan alle mensen die mij hier hebben gebracht”, aldus Mbappé, die direct het logo van Real Madrid kuste. Het is geen geheim dat hij van kleins af aan fan is van de Spaanse grootmacht.

“Het is een ongelooflijke dag. Sinds ik een kind was, had ik maar één droom en hier zijn betekent veel voor mij. Bedankt aan de fans van Madrid, want ze hebben mij jarenlang hun liefde gegeven. Nu heb ik nog een droom en dat is om de geschiedenis van deze club uit te breiden. Ik ga mijn leven geven voor deze club en dit logo. Ik heb een boodschap voor alle kinderen. Ik was een kind zoals jij. Met passie en dromen kun je bereiken wat je wil.”

Mbappé hield zich tot slot ook aan een traditie, de welbekende spreuk van Real Madrid. “Ik ben er trots op dat ik mijn droom waarmaak en een speler ben voor de beste club in de geschiedenis van het voetbal. Ik kan het niet geloven. En nu allemaal samen: 1,2,3 HALA MADRID!”

