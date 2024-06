Kylian Mbappé toch wel namens Frankrijk tegen Nederland? ‘Zonder risico’s geen overwinningen’

Kylian Mbappé heeft van zich laten horen via social media. Frankrijk trekt een waar rookgordijn op in aanloop naar het EK-duel met Nederland, dat vrijdagavond in Leipzig om 21:00 uur afgewerkt wordt. Woensdag melden les Bleus en Mbappé zich via Instagram en X.

Afgelopen maandag brak Mbappé zijn neus tijdens de 1-0 zege op Oostenrijk. Bondscoach Didier Deschamps bevestigde vervolgens dat de aanvaller van Real Madrid geopereerd moet worden, maar onthulde direct dat die ingreep pas na het Europees kampioenschap zal plaatsvinden. Ondertussen lijkt Mbappé er alles aan te doen om snel weer in actie te komen.

“Zonder risico’s geen overwinningen”, schrijft Mbappé onder een foto op Instagram. L'Équipe meldde dinsdag nog dat de aanvoerder en sterspeler van Frankrijk het tweede groepsduel met Nederland moet missen, maar die conclusie is mogelijk toch te voorbarig geweest.

Ook het officiële kanaal van de Franse voetbalbond plaatst woensdag namelijk een cryptisch bericht op X. Equipe de France deelt een foto van Mbappé met daarbij een emoji van een zandloper. Veel Franse voetbalfans verwachten snel een hoopvolle boodschap over het meespelen van Mbappé.

Persconferentie

Het meespelen van Mbappé was woensdag ook onderwerp van gesprek tijdens de persconferentie van Frankrijk. “Ik begrijp dat het nog onzeker is of hij kan spelen”, reageerde Juventus -middenvelder Adrien Rabiot op een van de vele vragen vanuit het aanwezige journaille.

“Daar is nog geen bevestiging van. Kylian is natuurlijk een erg belangrijke speler voor ons, maar we hebben een geweldige selectie. We hebben genoeg kwaliteit in de groep om zijn mogelijke afwezigheid op te vangen. Ik heb het volste vertrouwen in zijn eventuele vervanger.”

Arsenal-verdediger William Saliba hield het woensdag een stuk korter. “Ik heb Kylian vanochtend nog gezien. Hij zag er weer iets beter uit en was wat tests aan het doen. Meer weet ik er ook niet van.”

