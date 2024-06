Kylian Mbappé ontbreekt in basisopstelling Frankrijk voor duel met Nederland

Het hoge woord is eruit: Kylian Mbappé staat niet in de basis van Frankrijk tegen het Nederlands elftal. Bondscoach Didier Deschamps laat zijn sterspeler op de bank beginnen. Aurélien Tchouaméni is ten opzichte van de 0-1 zege op Oostenrijk de enige nieuweling in het elftal, Adrien Rabiot schuift door naar de linksbuitenpositie.

Mike Maignan verdedigt het Franse doel en ziet de verwachte vier verdedigers voor zich staan met Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano en Theo Hernández. De drie laatstgenoemden waren woensdag niet aanwezig bij de groepstraining, maar zijn dus op tijd hersteld.

Op het middenveld is Antoine Griezmann de meest vooruitgeschoven middenvelder, voor controleurs N'Golo Kanté en Tchouaméni. Laatstgenoemde staat voor zijn eerste minuten sinds 8 mei, toen hij een stressfractuur opliep in zijn linkervoet.

Marcus Thuram, tegen Oostenrijk nog linksbuiten, schuift door de afwezigheid van Mbappé door naar de punt van de aanval. De spits van Inter wordt geflankeerd door Ousmane Dembélé (rechts) en Rabiot (links).

Rabiot is van nature een centrale middenvelder en zijn linksbuitenpositie mag dan ook opvallend genoemd worden. Deschamps is waarschijnlijk tot die keuze gekomen om het aanvallende gevaar van Oranje aan de rechterkant te neutraliseren.

Deschamps gaf op de afsluitende persconferentie aan de aanval te willen zoeken. "We moeten ervoor zorgen dat wij meer balbezit hebben, want Nederland zet een aantal spelers op een heel specifieke manier neer en wij moeten zorgen dat ze gedwongen zijn om te verdedigen."

"Daar moeten we ons op voorbereiden. Ik wil niet dat we deze wedstrijd aangaan met verdedigen als doel, ook al zullen we het moeten doen als het nodig is."

Opstelling Frankrijk: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, T. Hernández; Kanté, Griezmann, Tchouaméni; Dembélé, Thuram, Rabiot.

