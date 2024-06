Kylian Mbappé laat zich dag na remise tegen Nederlands elftal gelden in oefenduel van Frankrijk

De kans is groot dat Kylian Mbappé tijdens het laatste EK-groepsduel van Frankrijk met Polen in actie gaat komen. De steraanvaller van les Bleus moest het treffen met Oranje vrijdagavond (0-0) aan zich voorbij laten gaan vanwege een gebroken neus, maar maakte een dag later indruk in een oefenduel.

Frankrijk oefende na de groepswedstrijd tegen Oostenrijk (1-0 winst) al tegen de Onder 19 van SC Paderborn. Ook na het duel met Nederland kwamen internationals die een dag eerder geen of weinig minuten hadden gemaakt in actie tijdens een vriendschappelijke wedstrijd tegen de Duitse jeugdploeg.

Mbappé liet zich gelden met twee doelpunten en gaf daarnaast ook nog twee assists. Frankrijk speelde twee helften van een half uur en de 25-jarige aanvaller deed de volledige wedstrijd met een zwart masker mee.

Volgens L’Équipe is het nog geen uitgemaakte zaak dat Mbappé tijdens de laatste groepswedstrijd tegen Polen speelminuten gaat maken, al lijkt die kans wel enorm groot door zijn optreden in het oefenduel.

Bondscoach Didier Deschamps zei na de doelpuntloze remise tegen Oranje dat Mbappé mogelijk in actie had kunnen komen als het een wedstrijd was geweest waar meer op het spel had gestaan.

Frankrijk staat na twee wedstrijden op vier punten. Dat zijn er evenveel als Nederland, dat dinsdag tegelijkertijd in actie komt tegen Oostenrijk.

