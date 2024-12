Kylian Mbappé kan ondanks lastige start rekenen op steun van ploeggenoot: ‘Het is hetzelfde wat mij overkwam’

Kylian Mbappé kan vooralsnog niet zijn stempel drukken bij Real Madrid. De Fransman kent een moeilijke periode en krijgt daarvoor veel kritiek. Mbappé kan echter rekenen op steun van een ploeggenoot, die aangeeft in dezelfde situatie te hebben gezeten.

In de mixed zone kreeg Thibaut Courtois na afloop van de wedstrijd Real Madrid-Getafe (2-0, red.) verschillende vragen over zijn Franse ploeggenoot. “Er is geen sprake van een gebrek aan professionaliteit of verlangen.”

“Het is hetzelfde wat mij overkwam toen ik speler van Real werd”, stelt Courtois. “Er zijn momenten dat dingen gewoon niet meezitten. Het gaat niet om het minder willen of geen moeite doen. Je moet kalm blijven en doorgaan.”

“Hij heeft gewoon een keerpunt nodig en ik weet zeker dit voor hem zal komen. Hopelijk geeft het doelpunt van vandaag hem het vertrouwen om er drie te scoren in de volgende wedstrijd”, aldus de Belg.

“Wij steunen hem”, vervolgt Courtois. “Hij is een geweldige speler. Ik heb meerdere keren tegen hem gespeeld, ken zijn kwaliteiten. Hij werkt hard. Het doelpunt dat hij maakte, was misschien wel het lastigste van allemaal.”

De doelman van Real Madrid komt vervolgens met een metafoor. “Weet je, het is zoals een ketchupfles: hoe hard je er ook op slaat, soms komt er slechts een beetje uit en dan komt het er ineens allemaal uit. Ik denk dat het voor hem hetzelfde zal zijn. Kylian gaat nog veel doelpunten maken; zoals hij deed in Parijs, in Monaco en bij het Franse team.”

Mbappé was tegen Getafe verantwoordelijk voor de tweede treffer. De aanvaller miste echter ook een grote kans. Mbappé staat inmiddels op tien doelpunten en twee assists in negentien optredens bij Real Madrid.