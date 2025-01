Kylian Mbappé is niet te stoppen en schiet Real Madrid met hattrick naar ruime zege

Real Madrid heeft optimaal geprofiteerd van het puntenverlies van titelconcurrent Atlético eerder op de dag. De ploeg van trainer Carlo Ancelotti was zaterdagavond dankzij een hattrick van Kylian Mbappé te sterk voor hekkensluiter Real Valladolid: 0-3. Real Madrid zit dankzij de zege steviger in het zadel op plek één, met een voorsprong van vier punten op naaste achtervolger Atlético.

Bij Real Madrid kon Ancelotti geen beroep doen op de geschorste Vinícius Júnior. Door zijn afwezigheid kwam er een plekje vrij voor Brahim Díaz, die de voorhoede vormde met Jude Bellingham, Rodrygo en spits Mbappé. Bij Real Valladolid ontbrak Ajax-doelwit Raúl Moro, die zoals bekend herstelt van een een sleutelbeenbreuk.

De wedstrijd zou gekenmerkt worden door hard spel en dito overtredingen. Met drie gele kaarten in de eerste helft deed arbiter Mateo Busquets het nog rustig aan. Sportief gezien gebeurde er niet gek veel, al was Real Madrid de ploeg die de meeste aanspraak op de voorsprong maakte.

Ondanks het overwicht van de bezoekers moest Thibaut Courtois er aan te pas komen om een verrassende voorsprong voor Valladolid te voorkomen. Het schot van Mamadou Sylla was goed, de redding van Courtois beter.

Niet veel later viel er aan de overkant alsnog een treffer. Na een lange aanval passte Federico Valverde op Mbappé, die een één-tweetje aanging met Bellingham en de bal perfect terug voor zijn voeten kreeg. De daaropvolgende uithaal van Mbappé bleek onhoudbaar voor Valladolid-goalie Karl Hein: 0-1.

Aan het spelbeeld veranderde er weinig in de tweede helft, waarin harde tackles werden afgewisseld met fraaie aanvallen. Eén van die aanvallen leverde Real Madrid de dubbele voorsprong op. Na goed doorzetten van Dani Ceballos belandde de bal via Rodrygo bij Mbappé, die kapte en de verre hoek vond: 0-2.

Bellingham stal midweeks tegen Red Bull Salzburg de show met een subliem hakballetje en kreeg bijna weer een assist achter zijn naam na een dergelijke pass, ware het niet dat Mbappé naliet af te ronden en kiezelhard in het zijnet schoot.

Real Madrid was in de slotfase meermaals dicht bij de 0-3. Zo gaf invaller Arda Güler goed mee aan mede-invaller Luka Modric, die de bal over Hein heen wipte en zijn inzet net langs de verkeerde kant van de paal zag stuiteren.

De 0-3 viel alsnog, toen Mario Martín het been van Bellingham raakte en de ploeg van Ancelotti na een VAR-check een strafschop kreeg. Nadat Real Madrid-huurling Martín met zijn tweede gele kaart van het veld werd gestuurd, completeerde Mbappé zijn hattrick vanaf de strafschopstip: 0-3.