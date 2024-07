Kylian Mbappé is fit genoeg en start bij Frankrijk tegen Polen

Kylian Mbappé heeft een basisplaats bij Frankrijk voor het afsluitende groepsduel met Polen. De sterspeler zat vrijdag nog negentig minuten op de bank in de wedstrijd tegen het Nederlands elftal (0-0), maar wordt door bondscoach Didier Deschamps fit genoeg bevonden om te starten. De ontmoeting in het Signal Iduna Park begint om 18:00 uur.

Deschamps kiest zoals verwacht voor Mike Maignan onder de lat. De viermansverdediging van de Fransen bestaat (van rechts naar links) uit Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba en Theo Hernández. Kilometervreter N'Golo Kanté wordt op het middenveld geassisteerd door Aurélien Tchouaméni en Adrien Rabiot.

Mbappé is de aanvalsleider en de aanvoer moet vanaf de zijkanten komen van Ousmane Dembélé (rechts) en Bradley Barcola (links). Antoine Griezmann, normaal een zekerheidje voor Deschamps, begint op de bank in Dortmund.

Mbappé miste dus de kraker tegen Oranje in het Olympiastadion in Berlijn, maar maakte een dag later indruk in een besloten oefenduel van de Franse ploeg.

De gehavende Mbappé liet zich gelden met twee doelpunten en gaf daarnaast ook nog twee assists. Frankrijk speelde twee helften van een half uur en de 25-jarige aanvaller deed de volledige wedstrijd met een zwart masker mee.

Deschamps zei na de doelpuntloze remise tegen Oranje dat Mbappé mogelijk in actie had kunnen komen als het een wedstrijd was geweest waar meer op het spel had gestaan.

Frankrijk staat na twee wedstrijden op vier punten. Dat zijn er evenveel als Nederland, dat dinsdag tegelijkertijd in actie komt tegen Oostenrijk.

Bij het reeds uitgeschakelde Polen is er een basisplaats voor Robert Lewandowski. De sterspeler zat tegen Nederland (1-2) en Oostenrijk (1-3) nog op de bank omdat hij niet geheel fit was. In het laatste groepsduel van Polen mag Lewandowski het echter nog een keer laten zien.

Opstelling Frankrijk: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Theo Hernandez; Kanté, Tchouaméni, Rabiot; Dembélé, Mbappé, Barcola.

Opstelling Polen: Skorupski; Bednarek, Dawidowicz, Kiwior; Frankowski, Moder, Szymanski, Zielinski; Urbanski; Lewandowski.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!