Kylian Mbappé heeft recht op 55 miljoen euro, maar PSG weigert te betalen

Kylian Mbappé heeft vrijdag zijn zaak bij de beroepscommissie van de Franse voetbalbond (LFP) tegen zijn voormalig werkgever Paris Saint-Germain gewonnen. De Franse topclub moet de steraanvaller van Real Madrid een bedrag van 55 miljoen euro betalen. Daarmee is de zaak nog niet afgedaan, want de uitspraak is juridisch niet bindend. PSG weigert te betalen.

Mbappé kreeg over de laatste drie maanden van zijn contract bij PSG geen salaris uitbetaald. Daarnaast weigerde de Franse grootmacht een loyaliteitsbonus over te maken aan zijn voormalige sterspeler, waardoor de totale claim van Mbappé op 55 miljoen euro uitkomt.

In september besliste de Franse voetbalbond al dat PSG het bedrag aan Mbappé moet betalen. PSG was het daar niet mee eens en trok naar de beroepscommissie, die Mbappé vrijdag opnieuw in het gelijk stelde.

PSG laat aan persbureau AFP weten niet te kunnen leven met de uitspraak van de beroepscommissie. De club zal de zaak aanhangig maken bij de rechter. "PSG blijft echter beschikbaar om een schikking te treffen met de speler", zo stelt een woordvoerder.

PSG meent dat Mbappé eerder toezeggingen heeft gedaan om van bepaalde bedragen waarop hij recht had af te zien. "De speler heeft duidelijk en herhaald, in de publieke en de privésfeer, toezeggingen gedaan."

"PSG vraagt de speler om zijn gemaakte toezeggingen na te komen en te respecteren, ook gezien de ongekende voordelen die hij zeven jaar lang van de club heeft ontvangen. Het is een kwestie van goede trouw en eerlijkheid."