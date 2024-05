Kylian Mbappé bevestigt dat hij Paris Saint-Germain gaat verlaten

Kylian Mbappé verlaat Paris Saint-Germain na afloop van dit seizoen. De steraanvaller, al meermaals gelinkt aan Real Madrid, bevestigt zijn vertrek uit Parijs middels een videoboodschap op zijn social media-kanalen. Mbappé beschikt bij PSG over een doorlopend contract tot 2024, die hij eenzijdig met een jaar kan verlengen. Dat gaat echter niet gebeuren, zo benadrukt de Fransman.

"Ik wil iedereen laten weten dat dit mijn laatste jaar bij Paris Saint-Germain is", aldus Mbappé in de speciaal hiervoor opgenomen videoboodschap. "Ik ga mijn contract niet verlengen, waardoor dit avontuur over een paar weken ten einde komt."

"Zondag speel ik mijn laatste wedstrijd in het Parc des Princes", verwijst de 25-jarige aanvaller naar de thuiswedstrijd van PSG tegen Toulouse. "Het is emotioneel, want ik heb jarenlang deel uitgemaakt van de grootste club in Frankrijk. Ik weet nu wat het is om altijd met druk te moeten spelen. En ik heb als speler stappen gemaakt, omdat ik met de beste spelers ooit heb mogen spelen."

"Ik heb er nooit spijt van gehad dat ik in 2017 voor PSG tekende en ik zal deze club nooit meer vergeten", benadrukt de dankbare Mbappé. "Ik zal hier niet meer spelen, maar zal elke wedstrijd op de voet volgen. Mijn interesse in PSG zal nooit verdwijnen."

"Ik ben niet perfect, maar heb altijd honderd procent gegeven voor deze club in de afgelopen zeven jaar. Ik wil jullie allemaal bedanken, want zonder jullie was dit allemaal niet mogelijk geweest. En daar ben ik enorm dankbaar voor", deelt de vertrekkende spits complimenten uit aan de PSG-familie.

Mbappé sluit af door te zeggen dat hij bij PSG hoopt af te sluiten met een prijs. De landskampioen uit Parijs staat op 25 mei tegenover Olympique Lyon in de finale van de Coupe de France. Normaal gesproken is dat de allerlaatste wedstrijd van Mbappé in het shirt van PSG.

PSG

Voor Mbappé komt er dus een einde aan een huwelijk van zeven seizoenen met PSG. De grootmacht huurde hem in eerste instantie van AS Monaco, om hem daarna voor 175 miljoen euro definitief te kopen. Mbappé staat inmiddels op 255 goals in 306 duels namens PSG.

Mbappé veroverde met PSG zeven landstitels en drie keer de nationale beker. De Champions League wist hij echter nooit te veroveren met de ambitieuze Parijzenaren. De spits werd vijf keer topscorer in de Ligue 1 en driemaal verkozen tot Voetballer van het Jaar in Frankrijk.



Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties