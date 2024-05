Kwakman resoluut: ‘Zij zijn schuldig aan deze grote nederlaag van Excelsior’

Kees Kwakman vindt dat Excelsior-trainer Marinus Dijkhuizen en zijn technische staf hebben gefaald tegen NAC Breda (6-2 nederlaag). Volgens de analist had Arthur Zagré, die al geel op zak had, gewisseld moeten worden. Zagré kreeg in de slotfase zijn tweede gele prent, en dus rood, waarna Excelsior onder de voet werd gelopen door het ontketende NAC.

Excelsior stond al met tien man door de rode kaart voor Lance Duijvestijn in de eerste helft van de finale in de Keuken Kampioen Play-Offs.. Twintig minuten voor tijd kreeg ook Arthur Zagré rood, een tweede gele kaart, door het op de voet staan van een tegenstander. Nadien liep NAC met twee spelers meer uit naar een comfortabele 6-2 overwinning, waardoor een terugkeer in de Eredivisie heel dichtbij is voor de Brabanders.

Zagré, die bij een 3-2 stand nog de lat teisterde met een afstandsschot, had vanwege zijn eerste gele kaart al gewisseld moeten worden door Dijkhuizen, zo oordeelt Kwakman na afloop. "Ik weet niet waar ik moet beginnen", verzucht de oud-speler van NAC na afloop voor de camera van ESPN.

"Maar laat ik eerst zeggen dat NAC heeft het echt fantastisch heeft gedaan. Ze hebben Excelsior vanaf de eerste seconde bij de strot gepakt en niet meer losgelaten", verwijst Kwakman naar de eclatante overwinning van zijn oude werkgever in het heerlijke voetbalgevecht tegen Excelsior in het Rat Verlegh Stadion.

"Ik moet ook de technische staf van Excelsior benoemen. Zij zijn gewoon in de fout gegaan", betrekt Kwakman Dijkhuizen en zijn assistenten in de discussie. "Ik denk dat zij schuldig zijn aan deze grote nederlaag. Want ze hadden Zagré allang moeten wisselen. Hij had eerder misschien al zijn tweede gele kaart moeten krijgen, op het moment dat hij vasthield."

"Jean-Paul van Gastel deed het bij NAC wel in de rust. Hij haalde Lucassen eruit, die geel op zak had. Het was ook een hele domme rode kaart, die van Zagré", is de analist niet onder de indruk van de actie van de linksback van de Rotterdammers.

Kwakman toont zich echter milder als hij te horen krijgt waarom Zagré bleef staan. De verdediger beloofde Dijkhuizen in de rust, toen hij al geel had gekregen, dat hij niet nog een keer de fout in zou gaan. Desondanks moest Zagré eerder dan zijn ploeggenoten de kleedkamer opzoeken.

