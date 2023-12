Kwakman: ‘Hij was verplicht om een tandje bij te schakelen bij Ajax’

Woensdag, 6 december 2023 om 21:29 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 21:30

Steven Berghuis heeft zich de afgelopen weken positief ontwikkeld, zo stelt Kees Kwakman na het restant van RKC Waalwijk - Ajax (2-3). De middenvelder annex buitenspeler - die twee maanden geleden scoorde tegen RKC - staat nu officieel op één competitietreffer, daar Ajax stand wist te houden in de tien minuten die nog te spelen waren.

Kwakman vindt dat Berghuis de draad goed heeft opgepakt. "We hebben hem zondag laten zien bij Dit was het Weekend en het weekend ervoor ook. Dat geeft wel aan hoe goed hij bezig is. Onder Van 't Schip speelt hij voornamelijk als rechtsbuiten en heeft hij de vorm te pakken."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Volgens Kwakman is Berghuis vooral heel effectief geworden. "Hij creëert veel kansen en geeft veel assists. Nu heeft hij dan ook officieel zijn eerste goal te pakken. Europees had hij al gescoord onder Van 't Schip. Hij was het ook wel een beetje verplicht vind ik."

"De laatste wedstrijd tegen FC Utrecht, dat herinneren we ons allemaal nog wel denk ik, daar is genoeg over gezegd. Daar deed hij niet heel erg zijn best", vervolgt Kwakman. "Ik vind dat hij als ervaren speler ook verplicht was om een tandje bij te schakelen. Dat heeft hij gedaan. Hij doet het uitstekend."

Onder Steijn zat Berghuis mentaal niet lekker in zijn vel, aldus Kwakman. "Dat zag je aan alles. Nu is hij een van de jongens die de kar moet trekken, dan moet hij ook het omschakelen gaan doen."

Kwakman vindt dat Berghuis zich sterk heeft ontwikkeld in het spel zonder bal. "Dat heeft hij goed geleerd onder Ten Hag. Daarin moest hij echt mee, hij moest omschakelen. Ten Hag heeft dat er echt ingekregen bij hem. Bij Feyenoord was dat nog niet echt aan de orde als rechtsbuiten."

Ajax (21 punten) is door de overwinning op RKC gestegen naar de zesde plek op de ranglijst en staat nog maar negen punten achter AZ en FC Twente (beiden 30 punten). De Amsterdammers spelen voor de winterstop nog twee keer thuis: tegen Sparta Rotterdam en PEC Zwolle.